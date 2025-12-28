Nagpur Municipal Election : ‘बंडोबां’च्या प्रतीक्षेत बसप? सोमवारी पक्षाचे ५० ते ६० उमेदवार भरणार अर्ज

नागपूर - यावर्षी महापालिकेच्या निवडणुकीत महायुती आणि महाविकास आघाडी दोन्हीकडून काही बंडखोर बाहेर पडणार असल्याचे चित्र आहे. अशा बंडखोरांना बहुजन समाज पक्षाकडून नेहमीच तिकीट दिली जाते. यावेळीदेखील बसपने अद्याप आपल्या उमेदवारांची यादी जाहीर केली नाही. मात्र सोमवारी (ता.२८) बसपाचे पन्नास ते साठ उमेदवार अर्ज भरतील, अशी माहिती आहे. .जिंकण्यासाठी निवडणूक लढवायची असल्यास कोणत्याही पक्षातील नाराज उमेदवारावर डाव लावण्यासाठी बसप नेहमीच तयार असते. लोकसभा असो की, विधानसभा किंवा महापालिका. हेच बसपचे सूत्र असल्यामुळे बसप बंडखोर उमेदवारांची प्रतीक्षा करीत आहे..पक्षात बंडखोरी केल्यानंतरही पक्षात पुन्हा प्रवेश मिळतो. नेत्यांच्या आशिर्वादाने पदेही मिळतात, मानसन्मानही मिळतो, बंडखोर म्हणून जिंकून आला तर त्याची राजकीय कारकिर्द अधिक फुलते. यामुळेच सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षांमध्ये महापालिकेच्या निवडणुकीत बंडखोरीचे प्रमाण वाढणार असल्याचे चित्र आजघडीला दिसत आहे.नागपूर महानगरपालिका निवडणुकीत कॉंग्रेस आणि भाजप या दोन्ही पक्षात मोठ्या प्रमाणात बंडखोरी होण्याचे संकेत असल्यामुळे बसपनेही आपले पत्ते लगेच उघड केले नाही..कार्यकर्त्यांना तिकीट...बसपने आतापर्यंत मुलाखत घेतलेल्या बसपच्या कॅडर कार्यकर्त्यांना तिकीट देण्याचे आश्वासन दिले. नव्हे तर पन्नास ते साठ कार्यकर्त्यांना उमेदवारही घोषित केले आहे. त्यांचे निवडणूक अर्ज सोमवारी भरण्यात येतील. १५१ जागांवर उमेदवार उभे करण्याचे आव्हान बसपपुढे आहे, यामुळेच महानगरपालिका निवडणुकीत तथाकथीत दोन्ही पक्षात मोठ्या प्रमाणात होणारी बंडखोरी लक्षात घेता, नाराज झालेल्या उमेदवारांची चाचपणी करून त्यांना बसपच्या हत्तीवर स्वार होण्याची संधी बसपा देईल, यात शंका नाही..यावेळी प्रदेशाध्यक्ष ॲड. सुनील डोंगरे, महासचिव मंगेश ठाकरे, पृथ्वीराज, नागोराव जयकर आणि जिल्हाध्यक्ष योगेश लांजेवार यांनी कार्यकर्त्यांची मते जाणून त्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला असल्याची माहिती आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.