Nagpur Municipal Election : ‘बंडोबां’च्या प्रतीक्षेत बसप? सोमवारी पक्षाचे ५० ते ६० उमेदवार भरणार अर्ज

नागपूर महापालिकेच्या निवडणुकीत महायुती आणि महाविकास आघाडी दोन्हीकडून काही बंडखोर बाहेर पडणार असल्याचे चित्र आहे.
नागपूर - यावर्षी महापालिकेच्या निवडणुकीत महायुती आणि महाविकास आघाडी दोन्हीकडून काही बंडखोर बाहेर पडणार असल्याचे चित्र आहे. अशा बंडखोरांना बहुजन समाज पक्षाकडून नेहमीच तिकीट दिली जाते. यावेळीदेखील बसपने अद्याप आपल्या उमेदवारांची यादी जाहीर केली नाही. मात्र सोमवारी (ता.२८) बसपाचे पन्नास ते साठ उमेदवार अर्ज भरतील, अशी माहिती आहे.

