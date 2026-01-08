नागपूर

Nagpur fraud: बिल्डरसह, रोखपालाने घातला दीड कोटीचा गंडा; बनावट स्वाक्षरी अन् खोटी कागदपत्रे, धक्कादायक माहिती समाेर..

property and financial fraud shocking details: नागपुरात बिल्डर आणि रोखपालाने बनावट कागदपत्रांच्या आधारे दीड कोटींचा गंडा
Police probe underway after shocking ₹1.5 crore fraud involving builder, cashier and forged documents.

Police probe underway after shocking ₹1.5 crore fraud involving builder, cashier and forged documents.

नागपूर : शहरात फसवणूकीच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे. हुडकेश्‍वर परिसरात ठकबाज बिल्डरने बनावट स्वाक्षरी आणि खोट्या कागदपत्राच्या आधारे २५ लाखाचा गंडा घातला तर प्रतापनगर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत एका सुपरमार्केटमधील ठकबाज रोखपालाने १ कोटी १५ हजार रुपयांची रोख लंपास केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली. याप्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल करीत चोरट्यांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.

