Nagpur fraud: बिल्डरसह, रोखपालाने घातला दीड कोटीचा गंडा; बनावट स्वाक्षरी अन् खोटी कागदपत्रे, धक्कादायक माहिती समाेर..

नागपूर : शहरात फसवणूकीच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे. हुडकेश्वर परिसरात ठकबाज बिल्डरने बनावट स्वाक्षरी आणि खोट्या कागदपत्राच्या आधारे २५ लाखाचा गंडा घातला तर प्रतापनगर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत एका सुपरमार्केटमधील ठकबाज रोखपालाने १ कोटी १५ हजार रुपयांची रोख लंपास केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली. याप्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल करीत चोरट्यांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.

राजेश भीमराव बागडे (वय ४६, रा. हिंगणा रोड) असे बिल्डर आणि अश्विन विठ्ठलराव भोयर (वय ४६, रा. सोनेगाव) अशी आरोपींची नावे आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, पहिल्या घटनेत अशोक नारायणराव कावळे यांनी २००८ साली बाभुळखेडा परिसरातील प्लॉट क्रमांक ८८ खरेदी केला होता. आर्थिक अडचणींमुळे या प्लॉटवर इमारत बांधून मोबदल्यात फ्लॅट घेण्याचा करार बिल्डर असलेले राजेश बागडे व त्याची भागीदार अनुराधा चव्हाण यांच्याशी २०१६ मध्ये केला.

करारानुसार १८ महिन्यांत बांधकाम पूर्ण करून दुसऱ्या मजल्यावरील फ्लॅट देणे अपेक्षित होते. मात्र, आरोपीने विविध कारणे सांगत काम रखडवले. आरोपीने कावळे व त्यांच्या पत्नीच्या नावाचे बनावट सामान्य अधिकारपत्र (पॉवर ऑफ अटर्नी) तयार केले. या बनावट कागदपत्रांच्या आधारे त्याने स्वतःच्या नावाने खरेदी-विक्री दस्त नोंदवले आणि हा फ्लॅट नविन सुभेदार नागरी सहकारी पतसंस्थेत गहाण ठेवून २५ लाख रुपयांचे कर्ज उचलले.

व्याजासह ही रक्कम सुमारे ४० लाखांपर्यंत गेले. याबाबत बॅंकेने सप्टेंबर २०२५ मध्ये पतसंस्थेचे कर्मचारी फ्लॅट ताब्यात घेण्यासाठी आले असता हा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला. कागदपत्रांची तपासणी केली असता त्यात खाडाखोड, बनावट सह्या व गंभीर फेरफार केल्याचे स्पष्ट झाले. दरम्यान या प्रकरणी आरोपीविरुद्ध भादंवि कलम ४२०, ४६७, ४६८, ४७१ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला असून आरोपींचा शोध सुरू केला आहे.

दरम्यान महेश नारायण तिडके (वय ५३, रा. पॅरेडाईज सोसायटी, प्रतापनगर) यांचे नारायण बाजार नावाने प्रतापनगर चौकात सुपरमार्केट आहे. त्यांच्याकडे अश्विन विठ्ठलराव भोयर (वय ४६, रा. सोनेगाव तलाव) हे २०१५ पासून रोखपाल या पदावर कार्यरत आहेत. त्यांच्याकडे सुपर मार्केटमधील देयके, रोख हाताळणी आणि सॉफ्टवेअरच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी आहे. त्यांनी २०२१ ते २०२५ या दरम्यान रोख रकमेतून पैसे काढून घेत, त्यांनी १ कोटी १५ लाख रुपयांची अफरातफर केल्याची बाब महेश यांचा मुलगा आयुष याला निदर्शनास आली.

त्यांनी सीसीटीव्हीची तपासणी केल्यावर अश्विन भोयर हे पैसे काढताना आढळून आले. दरम्यान भोयर याने सॉफ्टवेअरमध्येही हिशोबात गडबड केल्याचे आढळून आले. याबाबत त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करीत असताना त्यांनी त्यातील ४५ लाख रुपये आणि एक फ्लॅट त्यांच्या नावे करून देण्याची बतावणी केली. मात्र, त्याच्याविरोधात प्रतापनगरात तक्रार दाखल केल्यावर पोलिसांनी चौकशी करीत गुन्हा दाखल करीत तपास सुरू केला आहे.