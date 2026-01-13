नागपूर

Nagpur fraud: नागपुरात जमीन व्यवहारात बिल्डरची ११.७७ कोटींनी फसवणूक; भूखंडांची परस्पर विक्री, धक्कादायक माहिती उघड!

Multi-crore property fraud shocks Nagpur: बांधकाम व्यावसायिकाची कोटींची फसवणूक; नागपुरात भूखंड विक्रीत धक्कादायक घोटाळा
11.77 Crore Land Transaction Scam Rocks Nagpur Real Estate Sector

11.77 Crore Land Transaction Scam Rocks Nagpur Real Estate Sector

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर: शहरातील प्रसिद्ध बांधकाम व्यावसायिक दीपक सुरेश गाडगे (रा. धरमपेठ) यांची बांधकाम कंपनीच्या तीन संचालकांनी ११ कोटी ७७ लाख रुपयांनी फसवणूक केली. याप्रकरणी सीताबर्डी पोलिसांनी फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे.

Loading content, please wait...
Nagpur
crime
district
financial transactions
Lands
builder
Fraud Crime
real estate fraud

Related Stories

No stories found.