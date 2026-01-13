Nagpur fraud: नागपुरात जमीन व्यवहारात बिल्डरची ११.७७ कोटींनी फसवणूक; भूखंडांची परस्पर विक्री, धक्कादायक माहिती उघड!

नागपूर: शहरातील प्रसिद्ध बांधकाम व्यावसायिक दीपक सुरेश गाडगे (रा. धरमपेठ) यांची बांधकाम कंपनीच्या तीन संचालकांनी ११ कोटी ७७ लाख रुपयांनी फसवणूक केली. याप्रकरणी सीताबर्डी पोलिसांनी फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे. .माेठी बातमी! केवायसीनंतर अनेक ‘लाडक्या बहिणी’ अपात्र; गोरगरीब महिलांना लाभापासून वंचित राहण्याची वेळ, शासन करतय काय?.अतुल मनोहर यमसनवार (रा. धरमपेठ), सुभाष चैनकरण सुराणा (रा. यवतमाळ), अंकुश सुनील पाटील (रा. दीनदयालनगर) अशी आरोपींची नावे आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, दीपक गाडगे हे बांधकाम व्यावसायिक आहेत. याशिवाय अतुल यमसनवार हेसुद्धा याच व्यवसायात अनेक वर्षांपासून आहेत. त्यांची मे.अर्बन टाऊनशिप प्रा. लिमिटेड नावाने बांधकाम कंपनी त्यात सुभाष आणि अंकुश संचालक आहेत. .दीपक गाडगे यांनी त्यांना अनेकदा आर्थिक मदत केली आहे. ऑगस्ट २०१६ मध्ये यमसनवार यांनी गाडगे यांना त्यांच्या मे. अर्बन टाऊनशिप प्रा. लिमिटेड नावाने असलेल्या बांधकाम कंपनीच्या कार्यालयात बोलावून घेत त्यांच्याकडे ४ हजार ९०७ आणि ११ हजार ३७ चौरस फुटाचे दोन भूखंड असल्याची माहिती दिली. याशिवाय त्यांनी व्यवहारात नुकसान झाल्याची बतावणी करीत दीपक गाडगे यांना मदत मागितली. त्यांनी कंपनीचे ६० टक्के शेअरही घेण्याचा प्रस्ताव त्यांच्यासमोर ठेवून स्वतःकडे १३, १३, १४ टक्के शेअर ठेवण्याचा प्रस्ताव त्यांना दिला. गाडगे यांनी तो मान्य केल्यावर जमिनीच्या विक्रीनंतर मिळणाऱ्या पैशातून ६० टक्के पैसे दीपक गाडगे यांना देण्याचे ठरले..भूखंडांची परस्पर विक्री२५ नोव्हेंबर २०२२ मध्ये करारनामा करीत अधिकृतरित्या त्यांना कंपनीत भागीदार बनविले. मात्र, त्यानंतर कंपनीद्वारे करण्यात येत असलेल्या व्यवहाराबाबत गाडगे यांनी विचारणा केल्यावर त्यांच्याकडून कुठलीही माहिती देण्यात येत नव्हती. तसेच परस्पर बैठका घेऊन शेअरच्या टक्केवारीत बदल करून मुलगा अद्वैत यमसनवार, कमल सत्यनारायण अग्रवाल, प्रदीप ईश्वरलाल पटेल यांची संचालक मंडळात निवड केली. ही बाब गाडगे यांना माहिती झाल्यावर त्यांनी जाहिरात देत, मे. अर्बन टाऊनशिप प्रा. लिमिटेड कंपनीशी कुठलाही करार न करण्याचे नमूद केले होते..Karad News: ऊस आंदोलन खटल्यानिमित्त दिसले ऋणानुबंध; शेतकरी संघटनेचे तीन नेते अनेक वर्षांनंतर एकत्र; जुन्या आठवणींना उजाळा!.त्यावरून यमसनवार यांनी गाडगे यांना माहिती न देता, गुप्तपणे कंपनीच्या सदस्यांची बैठक घेऊन मे. महादेव इन्फ्रा प्रोजेक्टचे हिमांशू जैन आणि महावीर पाईप ॲण्ड मिल स्टोअर्सच्या दोन्ही भूखंडाची ११ कोटी ७७ लाख १० हजारांत विक्री केली. ही माहिती दीपक गाडगे यांना मिळताच, त्यांना फसवणूक झाल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे त्यांनी याविरोधात सीताबर्डी ठाण्यात तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी तक्रारीची चौकशी करून तिन्ही संचालकांविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला असून तपास सुरू केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.