Nagpur Crime: नागपुरात बिल्डरला २८ लाखांचा गंडा; शेअर गुंतवणुकीत नफ्याचा आमिष, ३४ वर्षीय युवकाविरोधात गुन्हा दाखल!

नागपूर: शेअर बाजारात गुंतवणूक केल्यास ५ टक्के नफा मिळवून देण्याचे आमिष दाखवून बांधकाम व्यावसायिकाला २८ लाख ९ हजार रुपयांनी युवकाने गंडा घातला. याप्रकरणी जितेंद्र मनोहरराव वंजारी (वय ५३, रा.विश्वकर्मानगर) यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून युवकाविरोधात गुन्हा दाखल केला..माेठी बातामी! उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल; वारसाहक्काने मिळालेली जमीन 'स्वतंत्र मालमत्ता', मुलांना दणका...प्रणव राजू नरडे (वय ३४, रा. जयस्वाल कॉलनी, सिंदेवाही, चंद्रपूर) असे आरोपी युवकाचे नाव आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, जितेंद्र वंजारी हे २०१९ ला पत्नीसह काही दिवस रघूजीनगर येथील जीवनविहार कॉलोनीत वास्तव्यास होते. यादरम्यान शेजारी असलेल्या प्रणवची आई नीता राजू नरडे (वय ५२) यांचेशी त्यांची ओळखी झाली. त्यांना प्रणव आणि पारस अशी दोन मुले आहेत. काही महिन्यांनी ते कॉलनी सोडून दत्तात्रयनगर येथे वास्तव्यास गेले. त्यानंतर काहीच दिवसांनी वंजारी यांना प्रणव याचा फोन आला. .त्याने शेअर बाजारचे शिक्षण घेतले असून त्यातून शेअर बाजारात गुंतवणूक करीत बराच नफा कमाविल्याची बतावणी केली. अधिक नफा कमावण्यासाठी त्याला पैशाची कमतरता पडत असून जर त्याच्याकडे गुंतवणूक केल्यास पाच टक्के नफा देईल असे आमिष त्याने वंजारी यांना दाखविले. त्यातून २०२० मध्ये त्यांनी १ लाख रुपयांची गुंतवणूक केली. त्यातून दरमहा पाच हजार रुपये परतावा तो देऊ लागला. काही महिन्यांनी त्याने वंजारी यांना सिबिल स्कोर चांगला असल्याने दोन टक्क्याने कर्ज घेऊन पाच टक्के नफा घेण्यास सांगितले. .वंजारी यांनी साडेसहा लाख रुपयांचे खासगी फायनान्सकडून कर्ज घेतले. याशिवाय त्यांचे नातेवाईक विजय निखाडे यांनीही कर्ज घेऊन प्रणयला गुंतवणूकीसाठी पैसे दिले. त्याचे काही हप्ते प्रणयने दिल्यावर अचानक ते देण्यास बंद केले. त्याची विचारणा केली असता, त्याने निर्विघ्नम नावाची कंपनी सुरू करून त्यातून बीटकॉईन, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय शेअर बाजारात ट्रेडिंग करण्यास सुरुवात केल्याची माहिती देत, त्यात सर्व नातेवाइकांच्या पैशांची कंपनीत गुंतवणूक करीत चांगला नफा मिळवीत असल्याचे सांगितले. .Army Success Story: शेतीतून थेट सीमेपर्यंतचा प्रवास; शेतकऱ्याच्या मुलानं गाठलं भारतीय लश्करातील 'लेफ्टनंटपद' .त्यानुसार २०२२ ते २०२४ या दरम्यान वंजारी यांनी ६५ लाख रुपयांची गुंतवणूक केली. यावेळी त्याने त्यांना त्या बदल्यात एक कोटी रुपये देण्याचे आश्वासनही दिले. काही महिने ३६ लाख ९१ हजार रुपये दिल्यावर त्याने पैसे देणे बंद केले. मात्र, २८ लाख ९ हजार रुपये न देता, शेअर बाजारात नुकसान झाल्याचे सांगून पैसे देण्यास टाळाटाळ करण्यास सुरुवात केली. त्यावरून त्याच्या विरोधात वंजारी यांनी अजनी पोलिस ठाण्यात फसवणुकीची तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी चौकशी करून प्रणय याच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.