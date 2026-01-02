नागपूर

Nagpur Crime: नागपुरात बिल्डरला २८ लाखांचा गंडा; शेअर गुंतवणुकीत नफ्याचा आमिष, ३४ वर्षीय युवकाविरोधात गुन्हा दाखल!

Nagpur Builder cheated in share investment scam: शेअर बाजारात नफ्याचे आमिष दाखवून २८ लाखांची फसवणूक
नागपूर: शेअर बाजारात गुंतवणूक केल्यास ५ टक्के नफा मिळवून देण्याचे आमिष दाखवून बांधकाम व्यावसायिकाला २८ लाख ९ हजार रुपयांनी युवकाने गंडा घातला. याप्रकरणी जितेंद्र मनोहरराव वंजारी (वय ५३, रा.विश्‍वकर्मानगर) यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून युवकाविरोधात गुन्हा दाखल केला.

