Nagpur Crime : नागपुरात खळबळ! प्रसिद्ध बिल्डरला भागीदारांनीच लावला ११ कोटी ७७ लाखांचा चुना; सीताबर्डीत गुन्हा दाखल.

नागपूर : शहरातील प्रसिद्ध बांधकाम व्यावसायिक दीपक सुरेश गाडगे (रा. धरमपेठ) यांची तीन बांधकाम कंपनीच्या संचालकांनी ११ कोटी ७७ लाख रुपयांनी फसवणूक केली. याप्रकरणी त्यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून तिघांविरोधात सीताबर्डी पोलिसांनी फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे..अतुल मनोहर यमसनवार (रा. धरमपेठ), सुभाष चैनकरण सुराणा (रा. यवतमाळ), अंकुश सुनील पाटील (रा. दिनदयालनगर) अशी आरोपींची नावे आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, दीपक गाडगे हे बांधकाम व्यावसायीक आहेत. याशिवाय अतुल यमसनवारही याच व्यवसायात अनेक वर्षांपासून आहेत. त्यांची मे. अर्बन टाऊनशिप प्रा. लिमिटेड या नावाने बांधकाम कंपनी आहे. दीपक गाडगे यांनी त्यांना अनेकदा आर्थिक मदत केली आहे. ऑगस्ट २०१६ मध्ये यमसनवार यांनी गाडगे यांना त्यांच्या मे. अर्बन टाऊनशिप प्रा. लिमिटेड या नावाने बांधकाम कंपनीच्या कार्यालयात बोलाविले. तिथे त्यांनी ४ हजार ९०७ आणि ११ हजार ०३७ चौरस फुटाचे दोन भूखंड असल्याची बतावणी केली. याशिवाय त्यांनी व्यवहारात नुकसान झाल्याची बतावणी करीत दीपक गाडगे यांना मदत मागितली. यावेळी त्यांनी कंपनीचे ६० टक्के शेअरही घेण्याचा प्रस्ताव त्यांच्यासमोर ठेवला. तसेच स्वतःकडे १३, १३, १४ टक्के शेअर घेण्याचे ठरले. तसेच जमिनीच्या विक्रीनंतर मिळणाऱ्या पैशातून ६० टक्के पैसे दीपक गाडगे यांना देण्याचे ठरले. २५ नोव्हेंबर २०२२ मध्ये त्याचा करारनामा करीत, त्यांनी अधिकृतरीत्या त्यांना कंपनीत भागीदार बनविले. मात्र, त्यानंतर कंपनीद्वारे करण्यात येत असलेल्या व्यवहाराबाबत गाडगे यांनी विचारणा केल्यावरही त्यांना कुठलीही माहिती देण्यात येत नव्हती..तसेच परस्पर बैठका घेऊन त्यांनी शेअरच्या टक्केवारीत बदल करून मुलगा अद्वैत यमसनवार, कमल सत्यनारायण अग्रवाल, प्रदीप ईश्वरलाल पटेल यांनी संचालक मंडळात निवड केली. ही बाब गाडगे यांना माहिती झाल्यावर त्यांनी जाहिरात देत, मे. अर्बन टाऊनशिप प्रा. लिमिटेड कंपनीशी कुठलाही करार न करण्याचे नमूद केले होते. त्यावरून यमसनवार यांनी गाडगे यांना माहिती न देता, गुप्तपणे कंपनीच्या सदस्यांची बैठक घेऊन मे. महादेव इन्फ्रा प्रोजेक्टचे हिमांशू जैन आणि महावीर पाईप ॲण्ड मिल स्टोअर्सचा दोन्ही भुखंडाची ११ कोटी ७७ लाख १० हजारात विक्री केला. ही माहिती दीपक गाडगे यांना मिळताच, त्यांना फसवणूक झाल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे त्यांनी याविरोधात सीताबर्डी ठाण्यात तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी तक्रारीची चौकशी करून तिन्ही संचालकांविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला असून तपास सुरू केला आहे..विश्वासात न घेता घेतल्या बैठकाअतुल यमसनवार आणि त्यांच्या साथीदारांनी बांधकाम व्यावसायीक दीपक गाडगे यांना विश्वासात न घेता, बैठक बोलावून त्यात कंपनीच्या शेअरमध्ये बदल केले. यावेळी त्यांनी गाडगे यांचे शेअर ३० टक्केच दाखवित, स्वतःचे २३ आणि दोन संचालकांचे २३ आणि २४ टक्के शेअर दाखवीत फसवणूक केली. याशिवाय परस्पर दोन्ही भूखंडांची विक्री केली.