Nagpur Crime : नागपुरात खळबळ! प्रसिद्ध बिल्डरला भागीदारांनीच लावला ११ कोटी ७७ लाखांचा चुना; सीताबर्डीत गुन्हा दाखल.

Nagpur Real Estate Fraud News : नागपूरचे बांधकाम व्यावसायिक दीपक गाडगे यांची त्यांच्याच भागीदारांनी ११ कोटी ७७ लाखांच्या जमिनीचा परस्पर व्यवहार करून फसवणूक केल्याप्रकरणी सीताबर्डी पोलिसांत गुन्हा दाखल.
सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर : शहरातील प्रसिद्ध बांधकाम व्यावसायिक दीपक सुरेश गाडगे (रा. धरमपेठ) यांची तीन बांधकाम कंपनीच्या संचालकांनी ११ कोटी ७७ लाख रुपयांनी फसवणूक केली. याप्रकरणी त्यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून तिघांविरोधात सीताबर्डी पोलिसांनी फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे.

