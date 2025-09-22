नागपूर

Buldhana : गर्भवती पत्नीला भेटण्यासाठी सासरी जायला निघाला अन् वाटेतच काळानं घाला घातला; 30 वर्षीय व्हिडिओ एडिटरचा अपघातात दुर्दैवी अंत

Young man dies in road accident at Buldhana’s Vithalwadi : अकस्मात झालेल्या या अपघाताने कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे.
Buldhana Accident

Buldhana Accident

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

बुलढाणा : जिल्ह्यातून एक ह्रदयद्रावक घटना समोर आली आहे. गर्भवती पत्नीला (Pregnant Wife) सासुरवाडीत भेटण्यासाठी निघालेल्या एका 30 वर्षीय तरुणाचा मेहकर तालुक्यातील विठ्ठलवाडी येथे दुर्दैवी अपघातात मृत्यू झाला. ही घटना शनिवार, 20 सप्टेंबर रोजी रात्री नऊच्या सुमारास घडली. या घटनेने परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे.

Loading content, please wait...
police case
Pregnant Women
accident case
Pregnant

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com