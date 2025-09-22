Buldhana : गर्भवती पत्नीला भेटण्यासाठी सासरी जायला निघाला अन् वाटेतच काळानं घाला घातला; 30 वर्षीय व्हिडिओ एडिटरचा अपघातात दुर्दैवी अंत

बुलढाणा : जिल्ह्यातून एक ह्रदयद्रावक घटना समोर आली आहे. गर्भवती पत्नीला (Pregnant Wife) सासुरवाडीत भेटण्यासाठी निघालेल्या एका 30 वर्षीय तरुणाचा मेहकर तालुक्यातील विठ्ठलवाडी येथे दुर्दैवी अपघातात मृत्यू झाला. ही घटना शनिवार, 20 सप्टेंबर रोजी रात्री नऊच्या सुमारास घडली. या घटनेने परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे..मृत तरुणाचे नाव रुपेश दशरथ करवते असे असून तो मेहकर तालुक्यातील डोणगाव येथील रहिवासी होता. व्यवसायाने तो व्हिडिओ एडिटर (Video Editor) म्हणून काम करीत होता. 21 सप्टेंबर रोजी रात्री तो डोणगाव येथून अकोला जिल्ह्यातील नवेगाव येथे पत्नीला भेटण्यासाठी दुचाकीवरून निघाला होता..'ज्या महिलांनी आम्हाला निवडून दिलं, त्या लाडक्या बहिणींना आम्ही विसरणार नाही'; योजनेबाबत गोगावलेंनी कोणती दिली ग्वाही?.विठ्ठलवाडी परिसरात जात असताना अचानक समोर आलेल्या अज्ञात वाहनाने त्याच्या दुचाकीला जोरदार धडक दिली. धडकेमुळे रुपेशचा तोल जाऊन तो खाली पडला आणि गंभीर जखमी झाला. उपचार मिळण्यापूर्वीच त्याचा घटनास्थळी मृत्यू झाला. अपघातानंतर संबंधित वाहनचालकाने पळ काढल्याचे पोलिसांनी सांगितले..घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. पंचनामा करून मृतदेह ग्रामीण रुग्णालयात शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आला. दुचाकीही गंभीररीत्या नुकसानग्रस्त झाल्याचे दिसून आले. अकस्मात झालेल्या या अपघाताने कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. पोलिसांनी अज्ञात वाहनचालकाविरुद्ध गुन्हा नोंदवून तपास सुरू केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.