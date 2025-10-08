नागपूर

Nagpur Crime : व्यापाऱ्याचा मुलगाच निघाला वाहनचोर; जुगार खेळण्यासाठी करायचा चोरी

जुगार खेळण्यासाठी पैसा हवा असल्याने एका व्यापाऱ्याच्या मुलगा कुख्यात वाहनचोर झाल्याची माहिती आली समोर.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर - जुगार खेळण्यासाठी पैसा हवा असल्याने एका व्यापाऱ्याच्या मुलगा कुख्यात वाहनचोर झाल्याची माहिती समोर आली. याप्रकरणी पोलिसांनी त्याला अटक करून अकरा वाहनचोरीचे गुन्हे उघडकीस आणले आहे.

Nagpur
crime
Vehicle
Gambling
Businessman
thief
bad habit
Theft

