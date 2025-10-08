Nagpur Crime : व्यापाऱ्याचा मुलगाच निघाला वाहनचोर; जुगार खेळण्यासाठी करायचा चोरी

नागपूर - जुगार खेळण्यासाठी पैसा हवा असल्याने एका व्यापाऱ्याच्या मुलगा कुख्यात वाहनचोर झाल्याची माहिती समोर आली. याप्रकरणी पोलिसांनी त्याला अटक करून अकरा वाहनचोरीचे गुन्हे उघडकीस आणले आहे..देवेश देवेंद्र सनोडिया (वय-२०, सुंदरनगर, भांडेवाडी) असे आरोपीचे नाव आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, देवेश याचे वडील कळमना येथे भाजीपाल्याचे व्यापारी आहेत. कळमना मार्केट येथून अनेकांच्या दुचाकी व मोपेड चोरीला जात असल्याच्या तक्रारी कळमना पोलिसांना मिळाल्या. त्यामुळे तपासात एक युवक सातत्याने वाहन चोरी करीत असल्याची माहिती समोर आली..वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक प्रविण काळे यांच्या नेतृत्वाखाली साहाय्यक पोलिस निरीक्षक शशीकांत मुसळे, हवालदार प्रमोद कंगाले, विशाल भैसारे, शिपाई नितीन मिश्रा, अविनाश ग्वालबंशी, अजय गटलेवार यांच्या पथकाला वारंवार एकाच ठिकाणाहून वाहनाची चोरी असल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे प्रविण काळे यांनी या ठिकाणी स्वःखर्चातून सीसीटीव्ही बसविले..त्यानंतर वेशांतर करीत पथक या ठिकाणी तैनात करीत सापळा रचला. ५ ऑक्टोबरला हा चोर भांडेवाडी परिसरात वाहनचोरी करीत असतानाच पोलिसांनी रंगेहात अटक केली. त्याला ताब्यात घेतल्यावर चौकशी केली असता, त्याने कळमना मार्केट परिसरातून अकरा दुचाकी आणि मोपेड चोरी केल्याची माहिती दिली. चौकशीदरम्यान त्याने जुगार खेळण्याच्या सवयीने त्याने सर्व दुचाकी चोरी केल्याची कबूली दिली. त्याच्यावर गुन्हा दाखल करीत, तपास सुरू केला आहे..अल्पवयीन असताना चोरल्या १७ दुचाकीदेवेश कुख्यात वाहनचोर असून अल्पवयीन असताना, त्याने जवळपास १७ दुचाकी वाहनांची चोरी केल्याची माहिती आहे. मात्र, तीच सवय त्याची कायम असून आताही तो दुचाकी चोरून त्याची विक्री करीत, जुगार खेळतो. प्रत्येकवेळी जुगाराच हरल्यावर तो एक वाहन चोरून त्याची विक्री करीत पैसे मिळवितो..दुकानाजवळील वाहनांची चोरीदेवेशच्या वडीलांचे कळमना मार्केट यार्डमध्ये भाजीपाल्याचे दुकान आहे. या दुकानात देवेशही बसतो. तो तिथे बसल्यावर परिसरात येणाऱ्या छोटे व्यापारी आणि दुकानदार यांच्या उभ्या असलेल्या दुचाकी आणि मोपेडला ‘मास्टर की’ ने उघडून त्याची विक्री करीत असल्याचे चौकशी समोर आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.