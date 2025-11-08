Butibori MIDC Accident

नागपूर

Butibori MIDC Accident: अपघातात जखमी कामगाराचा मृत्यू; बुटीबोरी एमआयडीसीतील अवाडा कंपनीमधील घटना

Worker Dies After Forklift Accident in Butibori MIDC Area: एमआयडीसीतील अवाडा कंपनीत झालेल्या अपघातात फोरक्लिफ्टची धडक लागून जखमी झालेल्या एका कामगाराचा मृत्यू झाला. ही घटना ४ नोव्हेंबर रोजी सकाळी १० वाजताच्या सुमारास घडली.
बुटीबोरी : एमआयडीसीतील अवाडा कंपनीत झालेल्या अपघातात फोरक्लिफ्टची धडक लागून जखमी झालेल्या एका कामगाराचा मृत्यू झाला. ही घटना ४ नोव्हेंबर रोजी सकाळी १० वाजताच्या सुमारास घडली. मृत कामगाराचे नाव कैलाश खुशाबराव कैकाडी (वय ३७, रा. बेला, ता. उमरेड) असे आहे.

