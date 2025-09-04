Corruption Case: कागदपत्रे, डिजिटल पुरावे जप्त; माजी उपमहाव्यवस्थापकाच्या घर, कार्यालयाची झाडाझडती

नागपूर : केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग (सीबीआय)च्या लाचलुचपत प्रतिबंधक शाखेने अंबाझरी येथील ऑर्डनन्स फॅक्टरी अंबाझरी माजी उपमहाव्यवस्थापक दीपक लांबा यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचाराचा गुन्हा दाखल केला. .या प्रकरणी सीबीआयच्या पथकाने माजी उपमहाव्यवस्थापक दीपक लांबा यांच्याशी संबंधित चार ठिकाणी छापे टाकले. त्यात अनेक महत्त्वाची कागदपत्रे आणि काही डिजिटल पुरावेही जप्त केले आहेत..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तक्रारीनुसार, दीपक लांबा यांनी आपल्या चुलत भाऊ मोहित थोलिया यांच्या नावे ऑटोमेशन इंजिनिअरिंग अँड इंडस्ट्रिअल सर्व्हिसेस नावाची एक खाजगी फर्म सुरू केली होती. या फर्मद्वारे बनावट अनुभव प्रमाणपत्रांच्या वापर करून लांबा यांनी उपमहाव्यवस्थापक असताना निविदा अटींचा हेतुपुरस्सर बदल करून या फर्मला अनेक सरकारी कंत्राटे मिळवून दिली..या निविदा बनावट व खोट्या अनुभव प्रमाणपत्रांच्या आधारे देण्यात आल्या होत्या. सीबीआयच्या तपासात असेही उघड झाले की, या फर्मच्या बँक खात्यांतून लांबा आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या पत्नी, भाऊ, बहीण व आई यांच्या खात्यांमध्ये संशयास्पद आर्थिक व्यवहार झाले आहेत..Sangli Crime: सुभाषनगर येथून आठ लाखांचा गुटखा जप्त, पाचजण ताब्यात.या व्यवहारांमधून लांबा यांचा थेट आर्थिक स्वार्थ असल्याचे स्पष्ट झाले. ७ जुलै २०२५ रोजी यंत्र इंडिया लिमिटेड (वायआयएल)चे उपमुख्य दक्षता अधिकारी डी के टी गुप्ता यांनी तक्रार दाखल केल्यानंतर या प्रकरणाची चौकशी सुरू झाली. आतापर्यंत, सीबीआयने लांबा यांना अटक केलेली नाही. पुढील कारवाई करण्यापूर्वी ते अजूनही मजबूत कागदोपत्री पुरावे गोळा करत आहेत, असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले असून तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.