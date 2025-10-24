Organ Donation: जामगडे यांच्या अवयवदानातून तिघांना जीवनदान; निवृत्त कामगाराने ठेवला समाजासमोर आदर्श

नागपूर : महापालिकेतील निवृत्त सफाई कामगार चंद्रमणी जामगडे दोन दिवसांपूर्वी घरीच भोवळ येऊन पडले. यात त्यांना मेंदूला इजा झाली. मेंदूमध्ये रक्तस्त्राव झाल्याने मेंदूपेशी मृत झाल्याचे निदान झाले. कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला. मात्र जामगडे कुटुंबीयांनी दुःखात दिवाळीच्या पर्वावर अवयवदानाचा निर्णय घेत तिघांचे आयुष्य उजळले..चंद्रमणी जामगडे यांच्या यकृतासह दोन्ही किडनी दानातून तिघांना नव्याने जीवनदान मिळाले, तर नेत्रदानातून दोघ्यांच्या डोळ्यात उजेड पेरला. जामगडे कुटुंबाचा अवयवदानाचा हा निर्णय समाजासाठी आदर्श ठरला..कामठी तालुक्यातील भीलगाव येथील रहिवासी चंद्रमणी जामगडे. भोवळ येऊन घरीच खाली पडल्यामुळे त्यांना न्यू इरा हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले. मेंदूला जबर दुखापत झाली. रुग्णलयात त्यांचा वाचवण्यासाठी डॉक्टरांनी प्रयत्न केले, परंतु उपचाराला दाद मिळत नव्हती. डॉक्टरांनी मेंदूमृत चाचणी केली. चाचणीतून जामगडे यांच्या मेंदूपेशी मृत झाल्या असल्याचे निदान झाले. जामगडे यांच्या कुटुंबीयांचे सांत्वन करतानाच अवयवदानासंदर्भात न्यू इरातील डॉ.अश्विनी चौधरी यांनी समुपदेशन केले..जामगडे कुटुंबीयांतील जामगडे यांची पत्नी नंदा, मुलगा वीरू आणि पंकज यांनी अवयादानास परवानगी दिली. कुटुंबीयांकडून अवयवदानाचा होकार कळताच विभागीय अवयव प्रत्यारोपण समितीचे अध्यक्ष डॉ. संजय कोलते आणि सचिव डॉ. राहुल सक्सेना यांनी प्रतीक्षा यादी तपासण्याची सूचना समन्वयक दिनेश मंडपे यांना दिली. त्यानुसार अवयवदान करण्यात आले..PCMC News : दिघीतील भूमिगत विद्युत वाहिन्यांचे काम अपूर्ण, खांबांवर जोडांचे जाळे; ठिणग्या उडण्याचे प्रकार, अपघाताचाही धोका.असे झाले अवयवदान चंद्रमणी जामगडे यांच्या यकृत दानातून न्यू इरा हॉस्पिटलमध्ये यकृताच्या प्रतीक्षेत असलेल्या ६५ वर्षीय महिलेला तर ५७ वर्षीय व्यक्तीली किडनी दानातून जीवनदान मिळाले. तर एम्समध्ये किडनीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या ५३ वर्षीय व्यक्तीला देण्यात आली. प्रत्यारोपणातून तिघांना जीवनदान मिळाले. तर महात्मे नेत्रपेढीली बुब्बूळ दान करण्यात आल्याने दोघांच्या डोळ्यांमध्ये उजेड पेरला असल्याची माहिती विभागायीय अववदान दान समितीने दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.