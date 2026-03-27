Chandrapur Crime : 5 हजार रुपयांचं विष अन् खाकी वर्दीला काळिमा! प्रेमसंबंधाला विरोध केला म्हणून मिल्कशेक पाजून लेकीनंच पोलिस बापाला संपवलं

चंद्रपूर : चंद्रपूर जिल्ह्यातून एक धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. तब्बल तीन वर्षांपूर्वी घडलेल्या पोलिस कर्मचाऱ्याच्या हत्येचा अखेर उलगडा झाला (chandrapur case daughter kills father) असून संपूर्ण जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे..या प्रकरणात धक्कादायक बाब म्हणजे, एका महिला पोलिस कर्मचाऱ्यानेच आपल्या वडिलांचा खून केल्याचे समोर आले आहे. आर्या बाल्लावार हिने आपल्या प्रेमसंबंधाला विरोध केल्यामुळे वडील जयंत बाल्लावार यांना विष देऊन ठार केल्याची माहिती तपासात उघड झाली आहे..मिल्कशेकमधून विष देऊन हत्यापोलिसांच्या माहितीनुसार, आर्याने वडिलांना मिल्कशेकमध्ये विष मिसळून दिले होते. जयंत बाल्लावार हे पोलिस विभागात कार्यरत होते आणि ड्युटीवर असतानाच त्यांचा मृत्यू झाला होता. सुरुवातीला हा मृत्यू संशयास्पद वाटला नव्हता. मात्र, तपासादरम्यान धक्कादायक सत्य समोर आले..या प्रकरणाचा उलगडा मृतकाचा जावई आशिष शेडमाके याने दिलेल्या कबुलीमुळे झाला. त्याने पोलिसांकडे दिलेल्या माहितीवरून संपूर्ण कट उघड झाला..विष 5 हजारांत विकत घेतलेतपासात असेही समोर आले की, आर्याने हे विष आपला मावसभाऊ चैतन्य गेडाम याच्याकडून 5 हजार रुपयांना विकत घेतले होते. वडिलांच्या मृत्यूनंतर आर्या आणि आशिष यांनी लग्न केले. मात्र, लग्नानंतर त्यांच्या नात्यात सतत वाद होत राहिले. आशिषला बेशिस्त वर्तनामुळे पोलिस प्रशिक्षणातून बडतर्फ करण्यात आले होते, तर आर्या सासरी न राहता माहेरीच राहत होती. या कारणांमुळे दोघांमध्ये सतत वाद होत होते..वादातून उघड झाला गुन्हानवरा-बायकोतील वाद विकोपाला गेल्यानंतर संतापलेल्या आशिषने अखेर पोलिसांकडे धाव घेतली आणि आपल्या पत्नीनेच वडिलांचा खून केल्याचा खुलासा केला. ज्या व्यक्तीसाठी आर्यानं वडिलांचा जीव घेतला, त्याच व्यक्तीनं हा गुन्हा उघड केल्याने या प्रकरणाला नाट्यमय वळण मिळाले आहे..चार जणांना अटकरामनगर पोलिसांनी या प्रकरणी तातडीने कारवाई करत मुख्य आरोपी आर्या बाल्लावार, आशिष शेडमाके, चैतन्य गेडाम आणि विष पुरवणाऱ्या एका अन्य साथीदाराला अटक केली आहे. पोलिसांनी या प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू ठेवला आहे.