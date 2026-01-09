चंद्रपूर हादरलं! 'घरगुती कारणावरून पतीने पत्नीला जिवंत जाळले'; महाकाली वॉर्डातील घटना, मदतीसाठी ओरडत होती पण..

चंद्रपूर : घरगुती कारणावरून झालेल्या वादातून आजीकडे राहणाऱ्या पत्नीला तिच्या पतीने जाळले. जिल्हा सामान्य रुग्णालयात उपचारादरम्यान पत्नीचा मृत्यू झाला. ही घटना शहरातील महाकाली वॉर्डातील गौतमनगर परिसरात घडली. मृत पत्नीचे नाव दीक्षा भडके (वय २७) असे आहे. .Farmer Success Story: करपडीच्या शेतकऱ्याची केळी जागतिक बाजारपेठेत; थेट इराणमध्ये निर्यात, दुष्काळी गावात तरुणांनी फुलवल्या केळीच्या बागा...याप्रकरणी शहर पोलिसांनी पती शुभम राजू भडके याच्यावर गुन्हा दाखल करून अटक केली आहे. मृत दीक्षाचे पाच वर्षांपूर्वी शुभमशी लग्न झाले होते. त्यांना त्रिशा नावाची चार वर्षांची एक मुलगी आहे. मात्र, गेल्या पाच-सहा महिन्यांपासून दीक्षा आणि शुभम यांच्यात सतत वाद सुरू झाले. त्यामुळे दोघांनीही वेगळे राहण्याचा निर्णय घेतला होता..शुभम हा आपल्या आईवडिलांकडे, तर दीक्षा आजी कमल हिच्याकडे राहायला गेली. मुलगी त्रिशा वडिलांकडे राहत होती. पाच जानेवारी रोजी रात्री आठच्या सुमारास आजी कमल या आपल्या बहिणीकडे काही कामानिमित्ताने गेल्या. रात्री साडेनऊ वाजताच्या सुमारास त्या घरी परतल्या. तेव्हा घराचे दार बाहेरून बंद असल्याचे दिसले. घराच्या आतून वाचवा-वाचवा असा आवाज ऐकू येत होता. आजी कमलने शेजाऱ्यांना बोलविले. त्यांनी घराचे तोडून आत प्रवेश केला. तेव्हा दीक्षा गंभीर जखमी अवस्थेत आढळून आली. तिचे शरीर पूर्णपणे जळालेले होते..दीक्षाला तातडीने जिल्हा सामान्य रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, बुधवार (ता. ७) उपचारादरम्यान रात्री तिचा मृत्यू झाला. याप्रकरणी आजी कमल हिने शहर पोलिसांत तक्रार दाखल केली..Pune News: प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्याहून धावणार ६० नवीन रेल्वे; पुणे स्थानकावर सहा नवीन फलाट; गैरसाेय दूर होणार .घटनेच्या दिवशी दीक्षा घरात एकटी होती. शुभमने खुनाच्या उद्देशाने घरी प्रवेश केला व दीक्षाला जाळले. त्यानंतर घराचे दार बाहेरून बंद करून त्याने पळ काढल्याचे पोलिस तपासात समोर आले. याप्रकरणी दीक्षाच्या मृत्यूनंतर चंद्रपूर शहर पोलिसांनी खुनाचा गुन्हा नोंदवून आरोपी शुभम भडके याला अटक केली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.