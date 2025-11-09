Chandrashekhar Bawankule: नोंदणीत गडबड केल्यास अधिकाऱ्यांवर कारवाई; चंद्रशेखर बावनकुळे : निवडणुका महायुतीतच लढणार

नागपूर : नोंदणी अधिनियम स्पष्ट असून त्यात गडबड करणाऱ्या मुद्रांक अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करणार असल्याची माहिती राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. बावनकुळे यांनी पोलिस भरतीपासून जमीन व्यवहार, कर्जमाफी, निवडणूक युती आणि शेतकरी मदतनिधीपर्यंत अनेक विषयांवर स्पष्ट आणि कठोर भूमिका मांडत प्रसारमाध्यमांशी शनिवारी संवाद साधला..पोलिस भरतीप्रकरणी विद्यार्थ्यांच्या मागण्या डीजींकडे पाठवल्याचे सांगत लवकरच मुख्यमंत्र्यांशी याबाबत चर्चा करणार आहे. पुणे जमीन व्यवहार प्रकरणी समितीची चौकशी सुरू असून महिनाभरात अहवाल सादर होणार आहे..नोंदणी अधिनियम स्पष्ट असून गडबड करणाऱ्या मुद्रांक अधिकाऱ्यांना नोकरीतून कमी करण्याची सरकारची भूमिका आहे. प्रताप सरनाईक जमीन प्रकरणी तक्रार मिळाल्यास चौकशी केली जाईल असेही बावनकुळे यावेळी म्हणाले..४२ कोटी शुल्क प्रकरणी सकृतदर्शनी गडबड आढळल्यानंतर प्राथमिक कारवाई झाली असून अंतिम निर्णय चौकशी अहवालानुसार होणार आहे. महसूल आणि नोंदणी खात्यात काही गडबड वाटल्यास नागरिकांनी निर्भयपणे तक्रार करावी, सरकार ऐकायला तयार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. महायुतीतच लढण्याचा निर्णय कायम असल्याचे त्यांनी सांगितले..अखेर बावनकुळेंच्या खात्याला जाग; फक्त ५०० रुपये स्टॅम्प ड्युटी भरणाऱ्या पार्थ पवारांच्या कंपनीला ४२ कोटींची नोटीस.कर्जमाफी संदर्भात शेतकरी पुन्हा कर्जबाजारी होणार नाहीत, यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याची गरज आहे. मदतनिधीपैकी ९ हजार कोटींपेक्षा जास्त निधी शेतकऱ्यांना वितरित झाल्याचे सांगत पुढील काही दिवसांत निधी जलदगतीने वितरित होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.