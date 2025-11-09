नागपूर

Chandrashekhar Bawankule: नोंदणीत गडबड केल्यास अधिकाऱ्यांवर कारवाई; चंद्रशेखर बावनकुळे : निवडणुका महायुतीतच लढणार

Maharashtra Government Action: नोंदणी अधिनियम स्पष्ट असून त्यात गडबड करणाऱ्या मुद्रांक अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करणार असल्याची माहिती राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
Chandrashekhar Bawankule

Chandrashekhar Bawankule

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर : नोंदणी अधिनियम स्पष्ट असून त्यात गडबड करणाऱ्या मुद्रांक अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करणार असल्याची माहिती राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. बावनकुळे यांनी पोलिस भरतीपासून जमीन व्यवहार, कर्जमाफी, निवडणूक युती आणि शेतकरी मदतनिधीपर्यंत अनेक विषयांवर स्पष्ट आणि कठोर भूमिका मांडत प्रसारमाध्यमांशी शनिवारी संवाद साधला.

Loading content, please wait...
election
Action
chandrashekhar bawankule
Fraud Crime

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com