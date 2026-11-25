छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या ऐतिहासिक गडकिल्ल्यांची प्रतिष्ठा आणि पावित्र्य जपण्यासाठी तिथे येणाऱ्या पर्यटकांच्या पेहरावावर निर्बंध घालण्याचा मोठा ठराव अखिल भारतीय मराठा महासंघाच्या नागपूर येथे झालेल्या १२६ व्या वार्षिक आमसभेत सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला. यासोबतच मराठा साम्राज्याचा इतिहास नव्या पिढीपर्यंत पोहोचवण्यासाठी इंदूरमध्ये भव्य राष्ट्रीय अधिवेशन घेण्याची घोषणाही या बैठकीत करण्यात आली.. गड-किल्ल्यांवर 'ड्रेसकोड' लागू करण्याचा प्रस्ताव नागपूरच्या गणेशपेठ येथील गुरुदेव सेवा मंडळात रविवारी (२२ नोव्हेंबर) महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलीपदादा जगताप यांच्या अध्यक्षतेखाली १२६ वी आमसभा पार पडली. या वेळी राष्ट्रीय महिला सचिव सविताताई मते यांनी गडकिल्ल्यांवर ड्रेसकोडचा प्रस्ताव मांडला. .तुम्हीही हा 'लाफिंग बॉय' मीम वापरलाय? चौथीत शाळा सुटलेल्या अरुण कुमारची कहाणी डोळ्यात पाणी आणेल!.छत्रपती शिवाजी महाराजांचे गड-किल्ले आणि शिवतीर्थांची सांस्कृतिक ओळख व ऐतिहासिक मर्यादा जपण्यासाठी तिथे येणाऱ्या महिला, युवती आणि युवकांनी मर्यादित व योग्य पेहराव करावा आणि छोटे व अनुचित कपडे परिधान करण्यावर प्रतिबंध असावा, अशी भूमिका या प्रस्तावातून मांडण्यात आली. उपस्थित पदाधिकाऱ्यांनी या ठरावाला एकमताने पाठिंबा दिला..'केओस पार्टी' असते तरी काय? सोशल मीडियावरील या भन्नाट ट्रेंडमागचे गुपित जाणून घ्या!.'अटक ते कटक' इतिहासासाठी इंदूरमध्ये राष्ट्रीय अधिवेशन महासंघाचे कार्य देशातील १४ राज्यांत सुरू असून, १२५ वर्षांच्या वाटचालीनंतर आगामी रणनीती व सामाजिक उपक्रमांचे नियोजन इंदूर येथील राष्ट्रीय अधिवेशनात निश्चित केले जाणार असल्याचे राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलीपदादा जगताप यांनी सांगितले. .मराठा साम्राज्याचा 'अटक ते कटक' विस्तारलेला पराक्रमी इतिहास नव्या पिढीपर्यंत पोहोचवण्यासाठी या अधिवेशनात उद्योजक, लोकप्रतिनिधी, शेतकरी, वारकरी संप्रदायाचे प्रतिनिधी आणि स्वराज्यकालीन सरदारांचे वंशज सहभागी होणार असल्याची माहिती राष्ट्रीय सचिव संभाजीराजे दहातोंडे यांनी दिली. बैठकीत राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संतोष नानवटे यांनी वार्षिक अहवाल सादर केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.