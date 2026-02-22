Buldhana : चिखला गावात शिवरायांच्या अश्वारुढ पुतळ्याची स्थापना, शिवभक्तांनी शनिवारी रात्री बसवला पुतळा; पाहा VIDEO

Shivaji Maharaj Statue बुलढाण्यातील चिखला काकड गावात छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा बसवण्यावरून शुक्रवारी वाद झाला.हा वाद विकोपाला गेल्यानं गावाला शनिवारी पोलीस छावणीचं स्वरुप आलं होतं. एका महिलेचे कपडे फाडण्याचा प्रकार घडल्यानंतर सर्वच स्तरातून संताप व्यक्त केला जात आहे. यानंतर आता पुन्हा बुलढाण्याच्या चिखला गावात पुन्हा शिवरायांचा अश्वारूढ पुतळा बसवण्यात आला आहे..पुतळ्यावरून वाद झाल्यानंतर गावातलं वातावरण तणावाचं आहे. पण पुन्हा एकदा शनिवारी रात्री शिवभक्तांकडून पुतळ्याची स्थापना करण्यात आली आहे. यावेळी अश्वारुढ पुतळा गावात बसवण्यात आला आहे. तणावाच्या पार्श्वभूमीवर गावात मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला असून गावात तणावपूर्ण शांतता आहे..चिखला गावात एका गटानं छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा बसवला होता. तर हाच पुतळा गावातील सत्ताधाऱ्यांच्या मदतीनं हटवण्याचा प्रयत्न केला गेला. यावरून दोन गटात मोठा वाद झाल्यानंतर तणाव निर्माण झाला होता. त्यावेळी पुतळा हटवण्यास विरोध करणाऱ्या महिलेचे कपडे फाडण्यात आल्याच्या घटनेनंतर या प्रकरणाला वेगळं वळण लागलं..काम देतो, ११ लाख दे! भाजप आमदाराची कंत्राटदाराकडे मागणी, ५ लाखांवर तडजोड; लाच घेताना अटक.महिलेचे कपडे फाडल्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर चिखला गावाच्या पसिरातील इतर गावांमधून मोठ्या प्रमाणावर मराठा बांधव गावात दाखल झाले. मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांनीही गावात भेट देऊन परिस्थितीची माहिती घेतली..पुतळा बसवल्यानंतर तो हटवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या आणि महिलेशी गैरवर्तन करणाऱ्या आरोपींवर गुन्हा दाखल करा आणि त्यांना अटक करा अशी मागणी मराठा बांधवांनी केली होती. या प्रकरणी ३७ जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून २१ जणांना अटक करण्यात आलीय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.