नागपूर

Nagpur Child Mortality: पाच महिन्यात नागपुरात; ३९९ बालमृत्यू, २०२४ मध्ये ११७२ बालके दगावली

Surge in Child Mortality in Nagpur: नागपूरमध्ये एप्रिल-ऑगस्ट २०२५ मध्ये ३९९ मुलांचा मृत्यू; बालमृत्यू रोखण्यासाठी आरोग्य यंत्रणा खडबडली कफ सिरपप्रकरणानंतरही नागपुरात बालमृत्यूत घट नाही; शासनाच्या योजनेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाला आहे.
Nagpur Child Mortality

Surge in Child Mortality in Nagpur

sakal

केवल जीवनतारे ः सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर : कफ सिरपमुळे मध्यप्रदेशातील १५ मुलांचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याने आरोग्य यंत्रणा खडबडून जागी झाली आहे. मात्र मेडिकल हब अशी ओळख बनलेल्या नागपुरात एप्रिल ते ऑगस्ट २०२५ या पाच महिन्यात ३९९ बालकांचा मृत्यू झाल्याची माहिती पुढे आली आहे.

Loading content, please wait...
Nagpur
doctor
Child Care
child mortality
health

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com