Nagpur Child Mortality: पाच महिन्यात नागपुरात; ३९९ बालमृत्यू, २०२४ मध्ये ११७२ बालके दगावली

नागपूर : कफ सिरपमुळे मध्यप्रदेशातील १५ मुलांचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याने आरोग्य यंत्रणा खडबडून जागी झाली आहे. मात्र मेडिकल हब अशी ओळख बनलेल्या नागपुरात एप्रिल ते ऑगस्ट २०२५ या पाच महिन्यात ३९९ बालकांचा मृत्यू झाल्याची माहिती पुढे आली आहे..दर महिन्याचा विचार करता ७४ मुलांचा विविध आजारांनी मृत्यू होत असून याची शासन कधी दखल घेणार असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. नागपुरात मेडिकल, मेयो, डागा आणि एम्स ही शासकीय रुग्णालये व मोठ्या प्रमाणात खासगी रुग्णालयांचे जाळे आहे. यामुळे जिल्ह्यासह विविध राज्यांतून मोठ्या प्रमाणात उपचारासाठी रुग्ण येथे येतात..बालमृत्यूत घट व्हावी, या हेतूने शासनाने 'राष्ट्रीय आरोग्य अभियान', 'जननी सुरक्षा योजना', 'डॉक्टर तुमच्या दारी' अशा योजना सुरू केल्या. यानंतरही एप्रिल ते ऑगस्टदरम्यान जिल्ह्यात ३९९ मुलांचा मृत्यू झाला आहे..या ३९९ मृत्यूंमध्ये नागपूर शहरातील, नागपूर ग्रामीण, इतर जिल्ह्यातील तसेच विविध राज्यांतील मुले आहेत. मागील एप्रिल २०२४ ते मार्च २०२५ या कालावधीत नागपुरातील विविध रुग्णालयात ११७२ मुलांचा मृत्यू झाला होता. यातील जिल्ह्यातील ७०३ मुले, जिल्ह्याबाहेरचे २८७ मुले तर मध्यप्रदेश, तेलंगण, उत्तरांचल व इतर राज्यातील १५७ मुले दगावली होती. यावरून शासनाने बालमृत्यू रोखण्यासाठी सुरू केलेल्या योजनांच्या अंमलबजावणीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याची चर्चा आहे..Nagpur : नागपुरात मेंदूज्वर सदृश्य आजाराचा धोका, आतापर्यंत १० बालकांचा मृत्यू.एप्रिल ते ऑगस्टमध्ये झालेले बालमृत्यूमेडिकल - २३४मेयो - ५४डागा - ११खासगी रुग्णालय - ८५घरी झालेले मृत्यू - १५विविध ठिकाणच्या रुग्णांचे झालेले मृत्यूमनपा हद्दीतील मृत्यू -११८ग्रामीण भागातील मृत्यू- ९५विविध जिल्ह्यातील मृत्यू -७६इतर राज्यातील मृत्यू -७३पत्ता नसलेले मृत्यू -३७.