Nagpur Crime : शहरात दोन विद्यार्थिनींच्या आत्महत्येने खळबळ; एका विद्यार्थिनीची फ्लायओव्हरवरून उडी, तर दुसरीची गळफास घेऊन आत्महत्या

नागपूर - शहरातील दोन वेगवेगळ्या पोलीस ठाण्यांच्या हद्दीत दोन विद्यार्थिनींनी आत्महत्या केल्याच्या घटनांनी खळबळ उडाली आहे. एका घटनेत अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थिनीने फ्लायओव्हरवरून उडी घेत जीवन संपविले, तर दुसऱ्या घटनेत दहावीतील विद्यार्थिनीने घरात गळफास घेऊन आत्महत्या केली. दोन्ही प्रकरणांत पोलिसांनी आकस्मिक मृत्यूची नोंद करून तपास सुरू केला आहे..पहिली घटना पाचपावली पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील आहे. माहितीप्रमाणे, १८ वर्षीय श्रीना गडपायले ही बीई प्रथम वर्षाची विद्यार्थिनी असून कलमेश्वर रोडवरील एका महाविद्यालयात शिक्षण घेत होती. बुधवारी सकाळी ती कॉलेजला जाण्यासाठी घरातून निघाली होती. सायंकाळी उशिरा कुटुंबीयांना त्रिरपुडे रुग्णालयातून फोन आला. त्यामध्ये श्रीनाने कामठी रोडवरील व्हाईट हाऊसजवळील फ्लायओव्हरवरून उडी घेतल्याची माहिती देण्यात आली. गंभीर अवस्थेत तिला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. मात्र, उपचारादरम्यान रात्री उशिरा डॉक्टरांनी तिला मृत घोषित केले..दुसरी घटना बजाजनगर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील सुरेंद्रनगर परिसरातील आहे. येथे १५ वर्षीय सानवी येतखडे हिने घरातील पंख्याला गळफास घेऊन आत्महत्या केली. सानवी ही दहावीची विद्यार्थिनी होती. मेडिकल रुग्णालयातून पोलिसांना घटनेची माहिती मिळाली. त्यानंतर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत मृतदेह ताब्यात घेऊन शवविच्छेदनासाठी पाठविला..शहरातील दोन वेगवेगळ्या भागांत घडलेल्या या घटनांमुळे हळहळ व्यक्त केली जात आहे. दोन्ही प्रकरणांत कुटुंबीयांकडून अद्याप कोणतीही तक्रार दाखल करण्यात आलेली नसून आत्महत्येमागील कारणांचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांकडून नातेवाईक, मित्रमैत्रिणी व परिचितांची चौकशी सुरू आहे.