दवलामेटी : वाडी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत असलेल्या दवलामेटी परिसरात एका दहावीच्या विद्यार्थिनीने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. ही घटना मागील काही महिन्यांत वडधामना येथील कारमेल अकॅडमीतील एका वर्गातील दोन विद्यार्थ्यांनी लागोपाठ आत्महत्या केल्याच्या प्रकरणानंतर घडली आहे.

माहितीनुसार, दहावीच्या रुद्राईंनी दीपक शेलकरी (वय १६, राहणार: विवेकानंदनगर, दवलामेटी) यांनी शुक्रवारी दुपारी सुमारे ३:३० वाजता आपल्या खोलीत सिलिंग फॅनला दुपट्ट्याच्या साहाय्याने गळफास घेतला. त्या वेळी वडील घराबाहेर होते, तर आई आणि लहान भाऊ घरी होते. सुमारे ४:०० वाजता लहान भावाने खोलीत प्रवेश केल्यावर रुद्राईंनी फॅनवर लटकलेली दिसली.

याची माहिती आईला मिळताच तिने हंबरडा फोडला आणि शेजारी लोक जमा झाले. रुद्राईंनीच्या पार्थिवावर शनिवार दुपारी दवलामेटी म्हाडा कॉलनी येथील स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार पार पडले. पोलिस या घटनेची सखोल चौकशी करत आहेत.

बोर्ड परीक्षेतही मार्क कमी येतील...आणि आई-वडील रागावतील ...आत्महत्येचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. मात्र, मृताच्या आईने सांगितले की, रुद्राईंनी कधी कधी बोलायचे की घटक चाचणीत कमी गुण मिळाले आहेत, त्यामुळे बोर्ड परीक्षेतही कमी मार्क येतील आणि आई-वडील रागावतील याची तिला भीती होती. तसेच, मागील काळात तिच्या शाळेत देखील एका विद्यार्थिनीने आत्महत्या केली होती आणि त्या घटनेची आठवण रुद्राईंना सतावत असे.