नागपूर - येत्या दोन-तीन महिन्यांत महाराष्ट्र सरकार सात नवीन भविष्योन्मुख (फ्युचर रेडी) धोरणे जाहीर करणार असून, राज्याचा विकास आता पूर्णपणे धोरण आधारित असेल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे दिली. 'अॅडव्हांटेज विदर्भ' परिषदेच्या दुसऱ्या दिवशी आयोजित इंटरनॅशनल बिझनेस कॉनक्लेव्हमध्ये ते बोलत होते..यावेळी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, २२ देशांचे प्रतिनिधी आणि उद्योजक उपस्थित होते. परिषदेत आज १०,८३१ कोटी रुपयांच्या तीन महत्त्वाच्या सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या.मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्र वेगाने विकसित होणारे राज्य असून विशेषत: विदर्भाचा वेगवान विकास चालू आहे..राज्यात होणारे सामंजस्य करार फक्त कागदावर नाही तर प्रत्यक्षात साकारले जात आहेत. लॉजिस्टिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि सौर क्षेत्रात महाराष्ट्र देशात अग्रेसर असून परदेशी गुंतवणूक अधिक प्रमाणात येत आहे.गेल्या काही महिन्यांत राज्याने जीसीसी पॉलिसी, जेम्स अँड ज्वेलरी पॉलिसी व बांबू पॉलिसी जाहीर केल्या असून नवीन औद्योगिक धोरणही लागू केले आहे. पुढील काही महिन्यात राज्यात टेक्सटाइल्स, लेदर, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस-डिफेन्स, एमएसएमई, फार्मा आणि सर्क्युलर इकॉनॉमी या क्षेत्रांसाठी नवी धोरणे येत असल्याचे त्यांनी जाहीर केले..नागपूर सोलर हब, तर गडचिरोली भारताचे ग्रीन स्टील हब म्हणून विकसित होत असल्याचे सांगतानाच कोळसा गॅसीफिकेशन आणि इलेक्ट्रिक व्हेईकल क्षेत्रात महाराष्ट्रात मोठी गुंतवणूक येत असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.महाराष्ट्र हे देशातील वेगाने विकसित होणारे राज्य असून सर्वाधिक परकी गुंतवणूक येथेच येत आहे. विदर्भात केवळ कागदावर करार होत नसून ते प्रत्यक्षात उतरत आहेत.- देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री.