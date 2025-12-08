CM Devendra Fadnavis : विदर्भ, मराठवाड्याच्या प्रश्नांना प्राधान्य; विरोधकांनीही सकारात्मकता दाखविण्याचे आवाहन

नागपूर - हिवाळी अधिवेशनाच्या सात दिवसांच्या कालावधीवरून सर्वत्र ओरड होत असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विदर्भात होणाऱ्या या अधिवेशनात विदर्भ आणि मराठवाड्यातील प्रश्नांवर जास्तीत जास्त चर्चा घडवून आणणार असल्याचे सांगितले.या भागातील जनतेला न्याय देण्याचा सरकारचा प्रयत्न राहणार असल्याचे ते म्हणाले. विरोधकांनी पायऱ्यांवर घोषणाबाजी करण्याऐवजी सकारात्मक राहून सभागृहात चर्चा करावी, असे आवाहनही अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी केले. .फडणवीस म्हणाले, विदर्भात होणाऱ्या या अधिवेशनाकडून मागास असलेल्या विदर्भ मराठवाड्यातील नागरिकांना अनेक अपेक्षा असतात. हिवाळी अधिवेशनातून विदर्भ मराठवाड्यातील प्रश्न सुटावेत अशीच सत्तापक्ष म्हणून आमची इच्छा आहे. येथील प्रश्नांवर विरोधकांनी सभागृहात सरकारसोबत भांडावे. आम्ही त्यांच्या प्रत्येक प्रश्नांचे उत्तर देऊ, अशी ग्वाहीही यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिली.उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले की, सभागृहात विरोधकांनी विदर्भ-मराठवाड्यावर चर्चा घडवावी. जनतेच्या प्रश्नांना न्याय देण्यासाठी अधिवेशन असते..परंतु, अलीकडे विरोधी पक्षाला यात स्वारस्य राहिलेले नाही. विरोधकांना सभागृहाबाहेर स्टंटबाजी करण्यातच आनंद येतो असे दिसून आले आहे. यावरूनच विरोधी पक्ष निष्प्रभ असल्याचे दिसून येतो. विरोधक जरी संख्येने कमी असले तरी सरकार त्यांना दुर्लक्षित न करता त्यांच्या प्रत्येक प्रश्नांची सभागृहात उत्तरे देणार असल्याचे शिंदे यावेळी म्हणाले. पत्रकार परिषदेला महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे उपस्थित होते.‘विरोधकांना राज्य दिवाळखोर दाखविण्याची घाई झाली आहे. मात्र, आर्थिक स्थिती जरी ओढाताणीची असली तरी, राज्य दिवाळखोरीकडे चाललेले नाही. उलट देशातील मोठ्या राज्यांच्या तुलनेत, महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था सर्व निकषांत चालणारी आहे,’असा दावा मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी बोलताना केला..सरकारच्यावतीने आयोजित केलेल्या चहापान कार्यक्रमावर ‘प्रथेप्रमाणे’ विरोधकांनी बहिष्कार टाकल्याने आमचे आम्हालाच चहापान करावे लागल्याची मिश्कील टिपणी यावेळी फडणवीस यांनी केली. विरोधकांनी अधिवेशनाच्या अनुषंगाने घेतलेल्या पत्रकार परिषदेतील प्रत्येक मुद्द्याचा सडेतोड समाचार त्यांनी घेतला. मुख्यमंत्री म्हणाले,‘विरोधी पक्षांची अवस्था अतिशय केविलवाणी झाली आहे.त्यांच्याकडे सरकारला घेरण्यासाठी ठोस मुद्देच नाहीत, त्यामुळे ते केवळ विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर ‘स्टंट’ करण्यात धन्यता मानत आहेत. जनतेच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यापेक्षा पळ काढण्याची त्यांची मानसिकता दिसून येते. मात्र आम्ही हे अधिवेशन पूर्णवेळ चालवू. विदर्भात हे अधिवेशन होते आहे, त्यामुळे विदर्भ आणि मागास मानल्या जाणाऱ्या मराठवाड्याच्या प्रश्नावर चर्चेला, यात प्राधान्य देण्यात येईल.’.विरोधी पक्षांनी घेतलेली पत्रकार परिषद केवळ ‘त्रागा’ करणारी होती, असा टोमणाही मुख्यमंत्र्यानी मारला. काँग्रेसचे विजय वडेट्टीवार बोलत असताना, भास्कर जाधव यांनी बॅटरीच बंद केली. हा सर्वप्रकार त्यांच्यातील विस्कळीतपणा दाखवत असल्याचे फडणवीस म्हणाले.तसेच, ‘आता तर भास्करराव जाधव यांना नवीनच उपरती झाली आहे. ते पूर्वी काँग्रेस किती इमानदार होती असे सांगत आहेत. मात्र त्यांनी पूर्वीचा दाखला दिला आहे, यावरून त्यांना आजची वस्तुस्थिती माहिती आहे,’ असा टोलाही फडणवीस यांनी लगावला..राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर विरोधक टीका करत आहेत. यावर बोलताना फडणवीस म्हणाले की, राज्य दिवाळखोर झाल्याचा विरोधकांचा आरोप बिनबुडाचा आहे. महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था आजही देशात इतर मोठ्या राज्यांच्या तुलनेत अग्रेसर असून, सरकारने ज्या योजना घोषित केल्या आहेत, त्या सर्व योजना पूर्ण करण्यासाठी राज्याकडे पुरेसा निधी उपलब्ध आहे. राज्यातील ९२ टक्के शेतकऱ्यांना मदत पोहोचली आहे, तर उर्वरित शेतकऱ्यांच्या केवायसीचा प्रश्न सोडविला जात आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली.यावेळी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, संसदीय कार्यमंत्री चंद्रकांत पाटील, इतर मागासवर्ग, बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई, मृदा व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, वित्त राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल उपस्थित होते..अजित पवारांची अनुपस्थितीउपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अनुपस्थितीबाबत स्पष्टीकरण देताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, ‘विमानाच्या तांत्रिक विलंबामुळे अजितदादा वेळेत पोहोचू शकले नाहीत. मात्र सोमवारपासून ते पूर्णवेळ अधिवेशनात हजर राहतील.’ आचारसंहितेमुळे अधिवेशन कालावधी कमी असला तरी शनिवार-रविवारीही कामकाज करून जनतेच्या प्रश्नांना न्याय देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले. पुणे जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी योग्य ती चौकशी सुरू असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले..वेगळा अर्थ काढणार नाही‘विरोधकांची पत्रकार परिषद झाली. मात्र त्यांनी दिलेल्या पत्रावर सह्या करायलाच लवकर कोणी मिळाले नाही. त्यामुळे दोन तास उशिराने हे पत्र आमच्याकडे आले. या पत्रावर शरद पवार यांच्या गटाच्या कोणाची सही नाही. त्यावरून आम्ही काही वेगळा अर्थ काढणार नाही,’ असा खोचक टोलाही मुख्यमंत्र्यांनी लगावला.आगपाखड हाच अजेंडा : शिंदेउपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही विरोधकांचा समाचार घेतला. ते म्हणाले, ‘विरोधकांचा आता सर्वोच्च न्यायालय, निवडणूक आयोग किंवा विधानसभा अध्यक्षांवर विश्वास उरलेला नाही. घटनात्मक संस्थांवर आगपाखड करणे हाच त्यांचा अजेंडा झाला असून, त्यांना जळी, स्थळी, काष्ठी, पाषाणी फक्त एकनाथ शिंदे दिसत आहेत. पूर्वी घटनाबाह्य मुख्यमंत्री म्हणायचे तर आता घटनाबाह्य उपमुख्यमंत्री म्हणत आहेत. मात्र हे म्हणण्यापूर्वी एकदा इतिहास तपासून पाहा’, असा टोला त्यांनी लगावला..२०११ मध्ये अखेरचे चहापानअधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सत्तापक्षाकडून प्रथेप्रमाणे विरोधकांना चहापानासाठी निमंत्रित करण्यात येते. परंतु, २०११ नंतर एकदाही विरोधकांनी सत्तापक्षाच्या चहापानाचा स्वीकार केलेला नाही. नेहमीच या प्रथेवर बहिष्कार टाकला आहे. यंदाही विरोधकांकडून चहापानावर बहिष्कार टाकण्यात आला.याबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, २०११ मध्ये राज्यात आघाडीचे सरकार असताना महायुती विरोधात होती. तेव्हा पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री होते आणि एकनाथ खडसे हे विरोधी पक्षनेते होते. त्यावेळी विरोधकांनी सरकारसोबत चहापान केले होते..विरोधी पक्षनेते पदावरून टोलेबाजीविरोधी पक्ष नेतेपद निवडीबाबत विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाचाही मुख्यमंत्री फडणवीस व उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी समाचार घेतला. विरोधी पक्षनेत्याची निवड सरकारकडून केली जात नाही तर ती विधान परिषद सभापती व अध्यक्ष यांच्याकडून केली जाते. मात्र, विरोधी पक्षनेते पदासाठी आवश्यक असलेले संख्याबळ ज्यांना कमावता आलेले नाही, त्यांनी याबाबत आत्मचिंतन करावे, असा टोला शिंदे यांनी लगावला..शेतकऱ्यांना दिलासाअधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला अतिवृष्टीने बाधित शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला अतिवृष्टीने बाधित शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सरकारने ६६३ कोटी रुपयांच्या दुसऱ्या टप्प्याच्या रकमेला मंजुरी दिली आहे. या आधी १९ हजार ४६३ कोटी रुपये सरकारने अतिवृष्टीबाधित शेतकऱ्यांना दिले असल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांनी दिली. 