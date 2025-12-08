Cm Devendra Fadnavis : राज्य दिवाळखोरीकडे नाही; आरोपांचा घेतला समाचार

नागपूर - ‘विरोधकांना राज्य दिवाळखोर दाखविण्याची घाई झाली आहे. मात्र, आर्थिक स्थिती जरी ओढाताणीची असली तरी, राज्य दिवाळखोरीकडे चाललेले नाही. उलट देशातील मोठ्या राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था सर्व निकषांत अग्रेसर आहे,’ असा दावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी करत विरोधकांच्या टीकेचा समाचार घेतला. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपस्थित होते..नागपूर येथे सोमवारपासून होत असलेल्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला रविवारी (ता. ७) राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. सरकारच्यावतीने आयोजित केलेल्या चहापान कार्यक्रमावर ‘प्रथेप्रमाणे’ विरोधकांनी बहिष्कार टाकल्याने आमचे आम्हालाच चहापान करावे लागल्याची मिश्कील टिपणी यावेळी फडणवीस यांनी केली..विरोधकांनी अधिवेशनाच्या अनुषंगाने घेतलेल्या पत्रकार परिषदेतील प्रत्येक मुद्द्याचा सडेतोड समाचार त्यांनी घेतला. मुख्यमंत्री म्हणाले,‘‘विरोधी पक्षांची अवस्था अतिशय केविलवाणी झाली आहे. त्यांच्याकडे सरकारला घेरण्यासाठी ठोस मुद्देच नाहीत, त्यामुळे ते केवळ विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर ‘स्टंट’ करण्यात धन्यता मानत आहेत.जनतेच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यापेक्षा पळ काढण्याची त्यांची मानसिकता दिसून येते. मात्र आम्ही हे अधिवेशन पूर्णवेळ चालवू. विदर्भात हे अधिवेशन होते आहे, त्यामुळे विदर्भ आणि मागास मानल्या जाणाऱ्या मराठवाड्याच्या प्रश्नावर चर्चेला, यात प्राधान्य देण्यात येईल.’.विरोधी पक्षांनी घेतलेली पत्रकार परिषद केवळ ‘त्रागा’ करणारी होती, असा टोमणाही मुख्यमंत्र्यानी मारला. काँग्रेसचे विजय वडेट्टीवार बोलत असताना, भास्कर जाधव यांनी बॅटरीच बंद केली. हा सर्वप्रकार त्यांच्यातील विस्कळीतपणा दाखवत असल्याचे फडणवीस म्हणाले.तसेच, ‘आता तर भास्करराव जाधव यांना नवीनच उपरती झाली आहे. ते पूर्वी काँग्रेस किती इमानदार होती असे सांगत आहेत. मात्र त्यांनी पूर्वीचा दाखला दिला आहे, यावरून त्यांना आजची वस्तुस्थिती माहिती आहे,’ असा टोलाही फडणवीस यांनी लगावला. राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर विरोधक टीका करत आहेत. यावर बोलताना फडणवीस म्हणाले की, राज्य दिवाळखोर झाल्याचा विरोधकांचा आरोप बिनबुडाचा आहे..महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था आजही देशात इतर मोठ्या राज्यांच्या तुलनेत अग्रेसर असून, सरकारने ज्या योजना घोषित केल्या आहेत, त्या सर्व योजना पूर्ण करण्यासाठी राज्याकडे पुरेसा निधी उपलब्ध आहे. राज्यातील ९२ टक्के शेतकऱ्यांना मदत पोहोचली आहे, तर उर्वरित शेतकऱ्यांच्या केवायसीचा प्रश्न सोडविला जात आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली.यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, संसदीय कार्यमंत्री चंद्रकांत पाटील, इतर मागासवर्ग, बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई, मृदा व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, वित्त राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल उपस्थित होते..अजित पवारांची अनुपस्थितीउपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अनुपस्थितीबाबत स्पष्टीकरण देताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, ‘विमानाच्या तांत्रिक विलंबामुळे अजितदादा वेळेत पोहोचू शकले नाहीत. मात्र सोमवारपासून ते पूर्णवेळ अधिवेशनात हजर राहतील.’ आचारसंहितेमुळे अधिवेशन कालावधी कमी असला तरी शनिवार-रविवारीही कामकाज करून जनतेच्या प्रश्नांना न्याय देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले. पुणे जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी योग्य ती चौकशी सुरू असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले..वेगळा अर्थ काढणार नाही‘विरोधकांची पत्रकार परिषद झाली. मात्र त्यांनी दिलेल्या पत्रावर सह्या करायलाच लवकर कोणी मिळाले नाही. त्यामुळे दोन तास उशिराने हे पत्र आमच्याकडे आले. या पत्रावर शरद पवार यांच्या गटाच्या कोणाची सही नाही. त्यावरून आम्ही काही वेगळा अर्थ काढणार नाही,’ असा खोचक टोलाही मुख्यमंत्र्यांनी लगावला..‘उद्धव ठाकरेंना गाडी पाठवतो’मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांना लक्ष्य करत त्यांच्या नागपूर प्रवासावरून अतिशय खोचक टिपणी केली. ते म्हणाले,‘‘उद्धव ठाकरे हे इंडिगो विमानाने येत नाहीत, हे तुम्हाला आणि आम्हाला चांगले माहिती आहे.ते ज्या विमानाने (खासगी विमानाने) फिरतात, त्यांना नागपूरला यायला कोणतीही अडचण नाही.’’ तसेच, जर त्यांना (विमानाने) यायचे नसेल, तर शिंदे आणि मी समृद्धी महामार्ग बनवला आहे. वाटले तर मी त्यांना (मुंबईतून नागपूरपर्यंत) गाडी पाठवून देतो, असा टोलाही त्यांनी लगावला..आगपाखड हाच अजेंडा : शिंदेउपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही विरोधकांचा समाचार घेतला. ते म्हणाले, ‘‘विरोधकांचा आता सर्वोच्च न्यायालय, निवडणूक आयोग किंवा विधानसभा अध्यक्षांवर विश्वास उरलेला नाही. घटनात्मक संस्थांवर आगपाखड करणे हाच त्यांचा अजेंडा झाला असून, त्यांना जळी, स्थळी, काष्ठी, पाषाणी फक्त एकनाथ शिंदे दिसत आहेत. पूर्वी घटनाबाह्य मुख्यमंत्री म्हणायचे तर आता घटनाबाह्य उपमुख्यमंत्री म्हणत आहेत. मात्र हे म्हणण्यापूर्वी एकदा इतिहास तपासून पाहा’, असा टोला त्यांनी लगावला..‘निवडणूक आयोगाचे आभार माना’‘‘स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी त्यांच्या कार्यकर्त्यांना वाऱ्यावर सोडण्याचे पाहायला मिळाले. आता मतमोजणी झाली असती तर विरोधकांची या अधिवेशनात अधिवेशनात वाईट परिस्थिती झाली असती. त्यामुळे मतमोजणी लांबल्याबद्दल विरोधकांनी निवडणूक आयोगाचे आभार मानावे,’’ असा टोला शिंदे यांनी लगावला..मुख्यमंत्री म्हणाले- अधिवेशनात महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयक आणि इतर अशी एकूण १८ महत्त्वाची विधेयके मांडणार- महाविकास आघाडीच्या काळात विदर्भात केवळ चार प्रकल्पांना सुधारित मान्यता, महायुतीकडून १८५ प्रकल्पांना मान्यता- नुकत्याच हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला अतिवृष्टीने बाधित शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सरकारने ६६३ कोटी रुपयांच्या दुसऱ्या टप्प्याच्या रकमेला मंजुरी दिली आहे. या आधी १९ हजार ४६३ कोटी रुपये सरकारने अतिवृष्टीबाधित शेतकऱ्यांना दिले असल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांनी दिली..विरोधी पक्षनेतेपदावरून टोलवाटोलवीविरोधी पक्षनेतेपद निवडीबाबत विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाचाही मुख्यमंत्री फडणवीस व उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी समाचार घेतला. विरोधी पक्षनेत्याची निवड सरकारकडून केली जात नाही, तर ती विधान परिषद सभापती व अध्यक्ष यांच्याकडून केली जाते. मात्र, विरोधी पक्षनेतेपदासाठी आवश्यक असलेले संख्याबळ ज्यांना कमावता आलेले नाही, त्यांनी याबाबत आत्मचिंतन करावे, असा टोला शिंदे यांनी लगावला.. 