CM Chief Minister Fadnavis : ओबीसींना राजकारणापासून वंचित ठेवण्याचे षडयंत्र: मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री फडणवीस : २७ टक्के आरक्षणानुसारच निवडणूका होतील

नागपूर: सर्वोच्च न्यायालयात ठाकरे सरकारने योग्य बाजू मांडली नाही. यामुळे निवडणुकीत ओबीसींचे आरक्षण गेले. हे एकप्रकारे ओबीसींना राजकारणातून वंचित ठेवण्याचे षडयंत्र होते. मात्र, आम्ही न्यायालयात ओबीसींची भक्कमपणे बाजू मांडली. संपुष्टात आलेले २७ टक्के आरक्षण पुन्हा मिळाले. २७ टक्के आरक्षणानुसारच निवडणूका होतील असे सांगत राजकारणातून ओबीसींना वंचित ठेवण्याचे एकप्रकारे विरोधकांचे षडयंत्र होते, अशी टीका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केली. महाज्योतीच्या सात माळ्यांची प्रशासकीय इमारत आणि बारा माळ्यांच्या प्रशिक्षण केंद्राच्या भूमिपूजन सोहळ्यात ते बोलत होते. रविवारी पार पडलेल्या या भूमीपूजन समारंभाला महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री तसेच 'महाज्योती'चे अध्यक्ष अतुल सावे, शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर, वित्त राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, खासदार श्यामकुमार बर्वे यांच्यासह अन्य मान्यवर उपस्थित होते. फडणवीस म्हणाले की, समाजातील सर्व घटकांना न्याय देतानाच ओबीसी समाजावर अन्याय होणार नाही याचे भान आमच्या सरकारला आहे. यामुळेच २०१४ मध्ये सरकार आल्यानंतर ३५० जाती समुहाच्या विकासासाठी सर्वप्रथम ओबीसी मंत्रालय सुरू केले. विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह सुरू करतानाच प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना भत्ताही देण्यात येत आहे. महाज्योतीच्या माध्यमातून राज्यात ६० पेक्षा अधिक वसतीगृह उभारले आहेत. अनेक गरीब होतकरू विद्यार्थ्यांना याचा फायदा होत आहे. राज्यातील सर्व आर्थिक विकास महामंडळे बळकट करण्यात आली आहेत. ओबीसी समाजातील युवकांना आपल्या पायावर उभे करण्यासाठी १५ लाखांचे बिनव्याजी कर्ज देण्यात येईल. विनातारण तीन लाखापर्यंत कर्ज देण्यात येईल, अशी घोषणा फडणवीस यांनी केली. ओबीसी मंत्री अतुल सावे यांनी प्रास्ताविकातून महाज्योतीचे काम मांडले. जातीनिहाय जनगणनेचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला ः बावनकुळे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असेपर्यंत ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही. परंतु, काही जण ओबीसींचे राजकारण करीत आहे. २ सप्टेंबरचा जीआर, हैदराबाद गॅझेट हे फक्त चार जिल्ह्यांपुरता आहे. जो खरा कुणबी आहे त्यालाच दाखले मिळतील. काही जण सांगत आहेत या गॅझेटमुळे ओबीसी आरक्षण धोक्यात येणार नाही. ओबीसी आरक्षण जुन्या ठाकरे सरकारने घालवले. ओबीसी आरक्षणासाठी आम्ही आंदोलन केले होते. ठाकरे सरकारने आमच्यावर गुन्हे दाखल केले. जेलमध्ये टाकले. आता या गुन्ह्यातून निर्दोष सुटल्याचे त्यांनी सांगितले. जातीनिहाय जनगणनेची भाषा अनेक वेळा करण्यात आली. परंतु, त्याची अंमलबजावणी करण्याचे धाडस कोणीच दाखवले नाही. नरेंद्र मोदी सरकारने ही गणना करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे बावनकुळे म्हणाले.