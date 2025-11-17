Nagpur weather Update:'विदर्भातील अनेक भागांमध्ये थंडीचा कडाका वाढला'; नागपूरमध्ये किमान तापमान १०.८ अंशांवर, थंडीच्या लाटेचा इशारा

नागपूर: विदर्भातील अनेक भागांमध्ये थंडीचा कडाका वाढला आहे. रविवारी नागपूरमध्ये किमान तापमान १०.८ अंश सेल्सिअस नोंदवण्यात आले. पहाटे हुडहुडी भरविणारी थंडी तर दिवसभरच गारठा जाणवला. त्यातच हवामान विभागाने राज्यात थंडीच्या लाटेचा इशारा दिला आहे. .रविवारी संध्याकाळी शहरातील अनेक भागांत शेकोट्यांभोवती उब घेणाऱ्या नागरिकांची वर्दळ दिसून आली. उत्तरेकडून येणाऱ्या थंड वाऱ्यांचा वेग वाढल्याने तापमानात सतत घट होत आहे. विशेषतः उत्तर महाराष्ट्रात थंडीचा कडाका अधिक जाणवत असला तरी नागपूरसह विदर्भातही वातावरण गारठले आहे. थंडीच्या वाढत्या प्रभावामुळे नागपुरातील तिबेटियन बाजारात उबदार कपड्यांसाठी ग्राहकांची मोठी गर्दी होत आहे. सुटीचा दिवस असल्याने सायंकाळनंतर अनेकांनी घराबाहेर पडून थंडीत फिरण्याचा आनंद घेतला..२४ तासांत तापमानात१.२ अंशाची घटकमाल तापमान २८.५ अंशकिमान तापमान १०.८ अंशांवरनागरिकांकडून दिवसभर उबदार कपड्यांचा वापरथंडीचा जोर असूनही मॉर्निंग वॉक करणाऱ्यांचा उत्साह कायम.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.