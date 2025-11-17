नागपूर

Nagpur weather Update:'विदर्भातील अनेक भागांमध्ये थंडीचा कडाका वाढला'; नागपूरमध्ये किमान तापमान १०.८ अंशांवर, थंडीच्या लाटेचा इशारा

Maharashtra Braces for Cold Wave: उत्तर महाराष्ट्रात थंडीचा कडाका अधिक जाणवत असला तरी नागपूरसह विदर्भातही वातावरण गारठले आहे. थंडीच्या वाढत्या प्रभावामुळे नागपुरातील तिबेटियन बाजारात उबदार कपड्यांसाठी ग्राहकांची मोठी गर्दी होत आहे.
Nagpur weather

Nagpur weather

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर: विदर्भातील अनेक भागांमध्ये थंडीचा कडाका वाढला आहे. रविवारी नागपूरमध्ये किमान तापमान १०.८ अंश सेल्सिअस नोंदवण्यात आले. पहाटे हुडहुडी भरविणारी थंडी तर दिवसभरच गारठा जाणवला. त्यातच हवामान विभागाने राज्यात थंडीच्या लाटेचा इशारा दिला आहे.

Loading content, please wait...
Nagpur
vidarbha
Weather
Temperature
Cold
Winter
Marathwada Vidarbha

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com