नागपूर - लोकसभेचे विरोधीपक्ष नेता राहुल गांधी यांचा स्वीय सहाय्यक बोलत असल्याचे सांगून काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते अतुल लोंढे यांना ‘मी नागपुरात येतोय हॉटेल रेडिसन ब्ल्यु येथे दोन प्रीमियम सुट बुक कर’ अशी बतावणी करीत, त्यांची फसवणूक करण्याचा प्रयत्न एका ठकबाजाने केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. याप्रकरणी लोंढे यांनी केलेल्या तक्रारीवरून ठकबाजाविरोधात नंदनवन पोलिसांनी फसवणूक आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्यान्वये गुन्हा दाखल केला आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, अतुल लोंढे ८ नोव्हेंबरला रात्री नऊच्या सुमारास व्यंकटेशनगर येथील घरी जात असताना त्यांना एका अनोळखी मोबाईल क्रमांकावरून फोन आला. फोन करणाऱ्याने आपण राहुल गांधी यांचे स्वीय सचिव अलंकार सवाई असल्याचे सांगितले. नागपुरातील हॉटेल रॅडिसन ब्लूमध्ये रिसेप्शनच्या कामानिमित्त आलो असून, दोन प्रीमियम रूम बुक करून देण्याची विनंती केली..मात्र, लोंढे यांना फोन करणाऱ्याचा आवाज संशयास्पद वाटल्याने त्यांनी अलंकार सवाई यांच्या परिचित मोबाईल क्रमांकावर संपर्क साधला. त्यावेळी त्यांनी असा कोणताही फोन केला नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यावरून या प्रकरणी लोंढे यांचे वकील ॲड. अमित कृष्णराव झोटिंग (४०, रा. अन्नपूर्णा नगर, पिपळा रोड, नंदनवन) नंदनवन पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला. पोलिस आरोपीचा शोध घेत आहेत..व्हॉट्सॲप प्रोफाईलवर राहुल गांधीचे फोटोतक्रारीनंतर पोलिस आणि कॉंग्रेसच्या आयटी सेलने संशयित क्रमांकाचे व्हॉट्सॲप प्रोफाइल तपासले असता त्यावर राहुल गांधी आणि अलंकार सवाई यांचे छायाचित्र तसेच ‘पीए राहुल गांधी’ असा मजकूर आढळला. हॉटेलमध्ये चौकशी केली असता अलंकार सवाई नावाची व्यक्ती तेथे उतरली नसल्याचेही स्पष्ट झाले. यावेळी त्याने विविध कॉंग्रेस नेत्यांनाही फोन केल्याची माहिती समोर आली असून त्यातून अनेकांची फसवणूक केल्याचीही माहिती आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.