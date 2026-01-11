Nitin Gadkari: गरिबांचे जीवन सुसह्य करण्याचा संकल्प: केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी; पश्चिम, उत्तर नागपूरमधील मतदारांशी साधला संवाद!

नागपूर: गेल्या दोन दशकांमध्ये नागपूरचा चेहरामोहरा बदलला आहे. विशेषतः गेल्या अकरा वर्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणात विकासकामे झाली आणि बरीच कामे सुरू आहेत. रस्ते, पाणी, मुलभूत सुविधा, आरोग्य, स्वच्छता प्रत्येक क्षेत्रातील प्रश्न सोडवून गोरगरिबांचे जीवन सुसह्य करण्याचा संकल्प आम्ही केला आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी केले. .Karad News: ऊस आंदोलन खटल्यानिमित्त दिसले ऋणानुबंध; शेतकरी संघटनेचे तीन नेते अनेक वर्षांनंतर एकत्र; जुन्या आठवणींना उजाळा!.पश्चिम व उत्तर नागपुरातील प्रचारसभेत ते बोलत होते. यावेळी भाजप शहराध्यक्ष दयाशंकर तिवारी, आमदार परिणय फुके, माजी आमदार सुधाकर कोहळे, किसन गावंडे, दत्ता खोडे, स्वप्नील खडगी उपस्थित होते..गडकरी पुढे म्हणाले, पाणी, रस्ते, स्वच्छता, उद्याने-मैदान आदी गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. १९९७ मध्ये ८ पाण्याच्या टाक्या होत्या, आज १०३ आहेत. पूर्वी १८ उद्याने होती, आज २०५ उद्याने आहेत. खेळाची मैदाने ८ होती, आज १२३ आहेत. मात्र, मी या आकडेवारीने समाधानी नाही. नागपुरातील मुले संध्याकाळी ५ नंतर मैदानावर खेळायला हवी, असा प्रयत्न असल्याचे गडकरी म्हणाले..नागपुरात चोवीस तास पाणीपुरवठा योजना सुरू केली. जुनी पाइपलाइन बदलण्याचे काम सुरू आहे. गेल्या वीस वर्षांतील सुधारणांमुळे आज नागपुरात पाण्याची समस्या नसल्याचे ते म्हणाले..माेठी बातमी! केवायसीनंतर अनेक ‘लाडक्या बहिणी’ अपात्र; गोरगरीब महिलांना लाभापासून वंचित राहण्याची वेळ, शासन करतय काय?.११ बैठका, ६ जाहीर सभानितीन गडकरी यांनी गेल्या दोन दिवसांत तब्बल ११ बैठका आणि ६ जाहीर सभा घेतल्या. शनिवारी प्रभाग ७, ९, १७, ३१, ३३ मध्ये बैठकींद्वारे स्थानिकांशी संवाद साधला. संध्याकाळी महायुतीच्या उमेदवारांसाठी सलग तीन जाहीर सभा घेतल्या. रविवारी (ता. ११) गडकरी यांच्या ५ बैठका आणि ३ जाहीर सभा होणार आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.