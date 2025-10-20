नागपूर

CM Devendra Fadnavis: वंचितांना विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी कटिबद्ध: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस; राज्यात २५ लाख दीदींना लखपती केले

Committed to Inclusive Development : राज्यात २५ लाख दीदींना लखपती केले आहे. आजच्या घडीला राज्यात सुमारे ५० लाख दीदी आता लखपती दीदी झाल्या आहेत. लवकरच १ कोटी दीदींना लखपती करण्याचा संकल्प आपण पूर्ण करू असा, विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
Chief Minister Devendra Fadnavis addressing a gathering, highlighting how 25 lakh women achieved financial success through state initiatives.

नागपूर: भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानाच्या माध्यमातून शेवटच्या घटकातील माणसाला विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी जी दूरदृष्टी बाळगली ती प्रत्यक्षात आम्ही समाजातील विविध घटकांना प्रत्ययास देत आहोत. त्यांना अभिप्रेत असलेल्या सामाजिक विकासासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले.

