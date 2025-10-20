CM Devendra Fadnavis: वंचितांना विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी कटिबद्ध: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस; राज्यात २५ लाख दीदींना लखपती केले

नागपूर: भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानाच्या माध्यमातून शेवटच्या घटकातील माणसाला विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी जी दूरदृष्टी बाळगली ती प्रत्यक्षात आम्ही समाजातील विविध घटकांना प्रत्ययास देत आहोत. त्यांना अभिप्रेत असलेल्या सामाजिक विकासासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले. .Arya Chavan: आर्या चव्हाणच्या मारकऱ्याला फाशीच द्या! 'सातारा सकल मराठा क्रांती मोर्चासह ग्रामस्थ आक्रमक'; खटला जलदगती न्यायालयात चालवा.आयोजित सामाजिक न्याय विभागातर्फे ईश्वर देशमुख शारीरिक शिक्षण महाविद्यालयाच्या प्रांगणात आयोजित समारंभात ते बोलत होते. या समारंभात प्रधानमंत्री खनिज कल्याण योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील दिव्यांग व्यक्तींना स्वयंरोजगार उपलब्ध व्हावा, यादृष्टीने दिव्यांग बांधवांना ई-रिक्षांचे व इतर वैयक्तिक लाभांचे वितरण तरण्यात आले. यावेळी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, गृहनिर्माण तथा इतर मागास व बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, खासदार श्यामकुमार बर्वे, आमदार कृपाल तुमाने, परिणय फुके, डॉ. आशिष देशमुख, मोहन मते, चरणसिंग ठाकूर, संजय मेश्राम, राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाचे अध्यक्ष शेरसिंग डागोर आदी उपस्थित होते..वंचित घटकांना स्वयंरोजगाराची साधने मिळण्यासाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून शासन प्रयत्नरत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली महिलांनाही मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्नांची शर्त केली आहे. राज्यात २५ लाख दीदींना लखपती केले आहे. आजच्या घडीला राज्यात सुमारे ५० लाख दीदी आता लखपती दीदी झाल्या आहेत. लवकरच १ कोटी दीदींना लखपती करण्याचा संकल्प आपण पूर्ण करू असा, विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला..अधिकाऱ्यांना संविधान प्रास्ताविकेचे वितरणयावेळी जिल्हा माहिती कार्यालयाने निर्मिती केलेल्या रमाई घरकूल योजनेच्या लघुपटाचे तसेच ‘स्वप्न ते सत्य’ कॉफी टेबल बुकचे अनावरण करण्यात आले. कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड स्वाभिमान व सबळीकरण योजनेंतर्गत प्रातिनिधिक स्वरूपात ६ लाभार्थ्यांना शेतजमिनीचे कागदपत्र वाटप केले. घर घर संविधान अंतर्गत प्रातिनिधिक स्वरूपात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना प्रास्ताविका देण्यात आल्या. आशा व अंगणवाडी सेविकांना सायकलींचे वितरण केले. विशेषतः दिव्यांग लाभार्थ्यांना स्वयंरोजगार उपलब्ध व्हावा यासाठी एकूण ७५५ ई-रिक्षा वितरित करण्यात आले..मुख्यमंत्र्यांकडून बावनकुळेंच्या कार्याचा गौरवजिल्ह्यातील मांग-गारुडी व इतर वंचित घटकातील व्यक्तींना विकासाच्या प्रवाहात घेण्यासाठी चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रत्येक वाडी वस्तीवर जाऊन शासनाचे विशेष शिबिर लावले. यातून या समाजाला त्यांच्या हक्काचे ओळखपत्र मिळाले. यामुळे रमाई आवास सारख्या योजना प्रभावीपणे त्यांच्यापर्यंत पोहचविणे सहज शक्य झाल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगून बावनकुळेंच्या कार्याचा गौरव केला..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.बचत गटांना व्यवसायासाठी निधी - बावनकुळेस्वयंरोजगाराच्या दृष्टीने अधिकाअधिक महिलांना आपल्या व्यवसायाला आकार देता यावा, त्यांच्या व्यावसायिक कल्पना प्रत्यक्ष साकारण्यासाठी जिल्ह्यातील १ हजार महिला बचत गटांना प्रती गट १ लाख रुपयांचा निधी लवकरच उपलब्ध करून देवून असे, बावनकुळे म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.