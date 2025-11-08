नागपूर

Nagpur Election: निवडणुकीपूर्वीच काँग्रेसमध्ये उफाळली गटबाजी; स्थानिक नेत्यांची प्रदेशाध्यक्षांच्या आदेशाला केराची टोपली

Local Leaders Defy State President’s Orders: नगरपालिका आणि नगर परिषदेची निवडणूक लढणाऱ्या इच्छुकांच्या मुलाखती घेण्यासाठी नागपूर ग्रामीणच्या अध्यक्षांनी बोलावलेली बैठकच प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी अवैध ठरवली. यामुळे मोठी खळबळ उडाली आहे.
Nagpur Election

Nagpur Election

Nagpur
political
election
Muncipal corporation

