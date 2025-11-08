Nagpur Election: निवडणुकीपूर्वीच काँग्रेसमध्ये उफाळली गटबाजी; स्थानिक नेत्यांची प्रदेशाध्यक्षांच्या आदेशाला केराची टोपली

नागपूर : नगरपालिका आणि नगर परिषदेची निवडणूक लढणाऱ्या इच्छुकांच्या मुलाखती घेण्यासाठी नागपूर ग्रामीणच्या अध्यक्षांनी बोलावलेली बैठकच प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी अवैध ठरवली. यामुळे मोठी खळबळ उडाली आहे..प्रदेशाध्यक्षांनी नागपूरचे निवडणूक निरीक्षक यांच्या मार्फत गटबाजीला खतपाणी घालू नका, असा निरोप देऊन बैठक रद्द करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, त्यानंतरही इच्छुकांच्या मुलाखती घेऊन स्थानिक नेत्यांनी प्रदेशाध्यक्षांचा आदेश धुडकावून लावला. यावरून निवडणुकीपूर्वीच काँग्रेसमध्ये गटबाजी उफाळून आली असल्याचे स्पष्ट होते..नागपूर जिल्ह्याचे नेते व माजी मंत्री सुनील केदार यांच्या पुढाकाराने इच्छुकांच्या मुलाखतीचा कार्यक्रम शुक्रवारी जाहीर करण्यात आला होता. या बैठकीची सूचना नागपूरचे निरीक्षक माजी आमदार वीरेंद्र जगताप यांना देण्याला आली नव्हती. याशिवाय पक्षाच्या प्रोटकॉलनुसार वरिष्ठ पदाधिकारी, माजी आमदार, पदाधिकारी, माजी अध्यक्ष तसेच पक्षाने जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी नेमलेल्या जिल्हा मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांनाही या बैठकीला बोलावले नव्हते..सुनील केदार, रामटेकचे खासदार श्यामकुमार बर्वे, माजी जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र मुळक या मोजक्याच तसेच केदार समर्थकांनाच बोलावून इच्छुकांच्या मुलाखती घेण्यात येणार होत्या, अशी चर्चा होती. याची माहिती मिळताच काही पदाधिकाऱ्यांनी प्रदेशाध्यक्षांकडे तक्रार केली. त्यांनी याची तत्काळ दखल घेत नागपूर ग्रामीणचे निरीक्षक वीरेंद्र जगताप यांच्यासोबत उदय मेघे आणि अशोकराव बोबडे यांना नागपूरला पाठवले. .Ajit Pawar: "वोट चोरीचं खोटं नरेटीव्ह..."; विरोधकांना टोला अन् अजितदादांचा 'गो लोकल'चा मास्टरस्ट्रॉक! राजकारणात खळबळ.त्यांनी ग्रामीण काँग्रेसच्या कार्यालयात सुरू असलेल्या बैठकीत येऊन ही बैठक अवैध असल्याचे स्पष्टपणे सांगितले. सोबतच अशा परस्पर, नियमबाह्य बैठका घेऊन गटबाजीला खतपाणी घालू नका, पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांना डावलू नका हा अध्यक्षांचा निरोपही बैठकीत उपस्थित असलेल्या स्थानिक नेत्यांना कळविला. यानंतर ते निघून गेले. विशेष म्हणजे याचा काही परिणाम बैठकीवर झाला नाही. त्यानंतरही इच्छुकांच्या मुलाखती घेण्यात आल्याचे समजते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.