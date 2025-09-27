नागपूर

Abhijit Wanjarri: काँग्रेसकडून पुन्हा आमदार ॲड. वंजारी मैदानात; विधान परिषद पदवीधर मतदार संघ निवडणूक, काँग्रेसच्या बैठकीत निर्णय

Nagpur Election: काँग्रेसने नागपूर पदवीधर मतदार संघासाठी पुन्हा आमदार ॲड. अभिजित वंजारी यांना उमेदवार म्हणून जाहीर केले आहे. मागील निवडणुकीतील विजयामुळे त्यांच्यावर विश्वास ठेवण्यात आला.
सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर : काँग्रेसच्या आज झालेल्या बैठकीत अागामी विधान परिषदेच्या नागपूर पदवीधर मतदारसंघाचे उमेदवार म्हणून आमदार ॲड. अभिजित वंजारी यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. मागील निवडणुकीत काँग्रेसचे ॲड. वंजारी यांनी संदीप जोशी यांचा पराभव करून भाजपचा परंपरागत मतदारसंघ हिसकावून घेतला होता. वर्षभरानंतर होऊ घातलेल्या निवडणुकीत हा गड कायम राखण्यासाठी काँग्रेसने पुन्हा वंजारी यांच्यावर विश्वास दाखविला आहे.

