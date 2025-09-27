Abhijit Wanjarri: काँग्रेसकडून पुन्हा आमदार ॲड. वंजारी मैदानात; विधान परिषद पदवीधर मतदार संघ निवडणूक, काँग्रेसच्या बैठकीत निर्णय

नागपूर : काँग्रेसच्या आज झालेल्या बैठकीत अागामी विधान परिषदेच्या नागपूर पदवीधर मतदारसंघाचे उमेदवार म्हणून आमदार ॲड. अभिजित वंजारी यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. मागील निवडणुकीत काँग्रेसचे ॲड. वंजारी यांनी संदीप जोशी यांचा पराभव करून भाजपचा परंपरागत मतदारसंघ हिसकावून घेतला होता. वर्षभरानंतर होऊ घातलेल्या निवडणुकीत हा गड कायम राखण्यासाठी काँग्रेसने पुन्हा वंजारी यांच्यावर विश्वास दाखविला आहे..नागपूर विभागीत पदवीधर मतदारसंघ भाजपसाठी प्रतिष्ठेचा आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी या मतदार संघातून प्रतिनिधित्व केले आहे. १९९५ मध्ये भाजप-सेना युतीची सत्ता असताना ते राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री होते..गडकरी यांच्यानंतर त्यांचे समर्थक प्रा. अनिल सोले या मतदारसंघातून निवडून आले होते. त्यावेळी माजी महापौर आणि विद्यमान विधान परिषदेचे सदस्य संदीप जोशी यांना भाजपने नोंदणी प्रमुख केले होते. मात्र, वेळेवर प्रा. सोले यांना उमेदवारी जाहीर करण्यात आली होती. त्यावेळी प्रा. सोले निवडून आले. त्यांना पुन्हा संधी मिळेल, असे वाटत असताना भाजपने धक्कातंत्राचा वापर करीत संदीप जोशी यांना उमेदवारी दिली. पण, महाविकास आघाडीचे ॲड. अभिजित वंजारी यांनी त्यांचा पराभव केला. भाजपला आपला परंपरागत मतदारसंघ गमवावा लागला..वर्षभरानंतर पुन्हा पदवीधर मतदार संघाची निवडणूक होऊ घातली आहे. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसची बैठक आयोजित करण्यात आली. त्यात ॲड. वंजारी यांना पुन्हा उमेदवारी देण्याचा निर्णय एकमताने घेण्यात आला. बैठकीनंतर काँग्रेसच्या पदवीधर निवडणूक कार्यालयाचे उद्घाटनही झाले..संविधान सत्याग्रह यात्रेची तयारी जोरातरविवारी (ता.२८) दीक्षाभूमी येथून संविधान सत्याग्रह यात्रा काढण्यात येत आहे. २ ऑक्टोबरला सेवाग्राम येथे या यात्रेचा समारोप होईल. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ व तुषार गांधी यात्रेचे नेतृत्व करतील. सुमारे पाच हजार कार्यकर्ते यात्रेत सहभागी होतील. यासंदर्भात शुक्रवारी शहर काँग्रेस कमिटीची बैठक शहराध्यक्ष आमदार विकास ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली देवडिया काँग्रेस भवनात झाली. यावेळी आमदार ॲड. अभिजित वंजारी, प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे महासचिव उमाकांत अग्निहोत्री, महासचिव अतुल कोटचा, महासचिव गिरीश पांडव, संदेश सिंगलकर आदी उपस्थित होते. संचालन शहर उपाध्यक्ष प्रा. दिनेश बानाबाकोडे यांनी केले..Pune Padavidhar Election : पुणे ‘पदवीधर’साठी राष्ट्रवादी, ठाकरे सेनेसह भाजपचा शड्डू, मतदार नोंदणी कार्यक्रम जाहीर.वेळापत्रक२८ सप्टेंबर ः सांयकाळी ६ वाजता व्हेरायटी चौक ते संविधान चौकापर्यंत मशाल यात्रा काढण्यात येणार असून सांयकाळी ७ वाजता संविधान चौकात जाहीर सभा होईल. २९ सप्टेंबर ः सकाळी ७ वाजता रहाटे कॉलनी चौक येथे यात्रेचे स्वागत करण्यात येणार असून सकाळी ७.३० वाजता दीक्षाभूमी येथे प्रार्थना सभा होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.