Nagpur Municipal Election: मनपा निवडणुकीची प्रारूप प्रभागरचना जाहीर; काँग्रेसमध्ये नाराजी, भाजपात उत्साह

नागपूर : मनपा निवडणुकीसाठी प्रारूप प्रभाग रचना जाहीर झाली. त्यावर माजी नगरसेवकांनी नाराजी अथवा सावध भूमिका घेतली आहे. काँग्रेसने सरकारला लक्ष्य करीत २०१७ च्या निवडणुकीत मतदार संख्या अधिक असताना आता कमी कशी केली, असा सवाल केला. .तर काहींचा सत्ताधाऱ्यांच्या फायद्याचा विचार करून प्रभाग रचना तयार केल्याचा आरोप आहे. प्रभाग रचनेचा अभ्यास करून विरोधक आक्षेप नोंदविणार आहेत. भाजपने मात्र, एकहाती सत्ता मिळविण्याचा संकल्प केला आहे..गत साडे तीन वर्षांपासून लांबणीवर पडलेल्या मनपा निवडणुकीसाठी इच्छुक गुडघ्याला बाशिंग बांधून तयार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण बहाल करून नव्या प्रभागरचनेनुसारच तातडीने निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिलेत. त्यानुसार शनिवारी प्रारूप प्रभागरचना जाहीर झाली..त्यावरून वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत. यांच विषयावर उत्तर नागपूरचे काँग्रेसचे आमदार डॉ. नितीन राऊत यांच्या कार्यालयात माजी नगरसेवकांची बैठक पार पडली. त्यात प्रभाग रचनेचा अभ्यास करून आक्षेप घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. प्रभाग क्रमांक एकमध्ये कोराडीकडील नवीन वस्त्यांच्या समावेश आहे. तर गड्डीगोदाम येथील काही भाग उत्तर नागपुरात जोडण्यात आला आहे. ही बाब काँग्रेससाठी सहाय्यक असल्याचे बोलले जात आहे. काँग्रेसचे शहराध्यक्ष आमदार विकास ठाकरे यांच्या उपस्थितीत सोमवारी (ता.२५) माजी नगरसेवक आणि इच्छुकांची बैठक होणार आहे. .त्यात प्रभाग रचनेबाबत चर्चा केली जाईल. भाजपच्या माजी नगरसेवकांनी यंदाची प्रभाग रचना २०१७ प्रमाणेच असून त्याच्यासाठी उत्तम असल्याचे सांगितले. गेल्या आठ वर्षांपासून कामे केल्याने पक्षाने कोणालाही उमेदवारी दिल्यास आमचा विजय निश्चित असल्याचा दावा केला आहे. पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मनपात भाजपचे १२० नगरसेवक निवडून येतील असा दावा केला होता. तो प्रभाग रचना जाहीर झाल्यानंतर आकडा पूर्ण करेल असा विश्वास माजी नगरसेवकांनी व्यक्त केला..प्रारूप प्रभाग रचना २०१७ नुसारच आहे. कोणताही बदल नाही. यंदाच्या मनपा निवडणुकीत भाजपचे सर्वाधिक नगरसेवक निवडून येतील.बाल्या बोरकर, माजी नगरसेवक..उत्तर नागपुरातील काही प्रभागांमध्ये फेरबदल झाला आहे. यावर काँग्रेसची बैठक झाली. प्रभाग रचनेचा अभ्यास करून पुढील रणनीती आखली जाईल. आक्षेपही नोंदविण्यात येतील.-अभिषेक शंभरकर, माजी नगरसेवक..प्रभागांच्या रचनेत मोठे बदल नाहीत. उत्तर नागपुरातील अनेक भागांत यंदा भाजपचा झेंडा फडकेल.-अविनाश धमागाये, भाजप..प्रारूप प्रभाग रचनेत प्रभाग १६ मध्ये कोणताही बदल झाला नाही. कधीही निवडणुका लागल्या तरी आम्ही तयारच आहोत.- शिवानी दाणी-वखरे, नेत्या, भाजयुमो.प्रभागांच्या रचनेत बदल झाला नाही. प्रभागातील चारही नगरसेवक सतत विकासात व्यस्त होते. त्यामुळे १०० कोटींची कामे झाली. पक्षाने कोणालाही उमेदवारी दिली तरी आमचा विजय निश्चित आहे.- दिलीप दिवे, माजी नगरसेवक..Nagpur Marbat Festival 2025: महागाई, स्मार्ट मीटर विरोधातील ‘बडग्यां’नी वेधले लक्ष, ऐतिहासिक मारबत मिरवणुकीला १४४ वर्षांची परंपरा.प्रभाग रचना बदलली नसली तरी मतदारांची संख्या ७२ हजारांवरून ६९ हजारांवर आली आहे. आठ वर्षात तीन हजार मतदार कमी झाले, ही बाब गंभीर आहे. त्यावर नेत्यांसोबत चर्चा करून निर्णय घेऊ. पावसाळ्यातही प्रभागात पाणीटंचाई असून नागरिक त्रस्त आहेत.- दर्शनी धवड, माजी नगरसेविका..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.