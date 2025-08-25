नागपूर

Nagpur Municipal Election: मनपा निवडणुकीची प्रारूप प्रभागरचना जाहीर; काँग्रेसमध्ये नाराजी, भाजपात उत्साह

Nagpur News: नागपूर महानगरपालिका निवडणुकीसाठी जाहीर झालेल्या प्रभाग रचनेवर काँग्रेसने नाराजी व्यक्त केली आहे. भाजप मात्र बहुमत मिळविण्याच्या तयारीत आहे. काँग्रेस नेत्यांकडून सरकारवर प्रभागरचनेबाबत आक्षेप नोंदवले जात असून भाजप उत्साहात निवडणुकीस सामोरे जाणार आहे.
Nagpur Municipal Election
Nagpur Municipal Electionsakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर : मनपा निवडणुकीसाठी प्रारूप प्रभाग रचना जाहीर झाली. त्यावर माजी नगरसेवकांनी नाराजी अथवा सावध भूमिका घेतली आहे. काँग्रेसने सरकारला लक्ष्य करीत २०१७ च्या निवडणुकीत मतदार संख्या अधिक असताना आता कमी कशी केली, असा सवाल केला.

Loading content, please wait...
Bjp
Congress
nagpur municipal corporation
election
Congress BJP rivalry

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com