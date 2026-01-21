नागपूर

Vijay Wadettiwar: चंद्रपूर महापालिकेत काँग्रेसचीच सत्ता येणार: विजय वडेट्टीवार वडेट्टीवार, ठाकरेंसाेबत चर्चा सुरु!

Congress And Thackeray Alliance Talks Maharashtra: चंद्रपूर महापालिकेत काँग्रेसची सत्ता निश्चित: वडेट्टीवारांचा भाजपवर निशाणा
सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर: चंद्रपूर महापालिकेत काँग्रेसचीच सत्ता येणार आहे. त्यासाठीचे आवश्यक संख्याबळ जमवल्याचे काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी आज स्पष्ट केले. काँग्रेसचे नगरसेवक भाजपच्या संपर्कात ही भाजप नेत्यांची वक्तव्ये म्हणजे पतंगबाजी असल्याचा टोला वडेट्टीवार यांनी माध्यमांशी बोलताना लगावला.

