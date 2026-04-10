Nagpur Accident : मद्यधुंद कारचालकाच्या धडकेत पती-पत्नीचा मृत्यू; चालकाला अटक

नागपूर - वाढदिवसाचा कार्यक्रम आटोपून घरी परतत असताना मद्यधुंद कारचालकाने दुचाकीला धडक दिल्याने पती-पत्नीचा मृत्यू झाली. ही धक्कादायक घटना बेलतरोडी पोलिस हद्दीतील बेसा चौकात मध्यरात्री साडेबाराच्या सुमारास घडली. पोलिसांनी कारचालकाला ताब्यात घेतले आहे..विजय भगवान सावरकर (वय ५३) व सुरेखा विजय सावरकर (वय ४८, रा. हरीहरनगर, बेलतरोडी) असे मृत दाम्पत्याचे नाव असून पंकज बाळकृष्ण डेकाटे (वय ४७, रा. न्यू नरसाळा, हुडकेश्वर) असे आरोपी कारचालकाचे नाव आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विजय सावरकर यांचे जावई नितीन सुरेश कळंबे (३०, रा. आराधनानगर, दिघोरी) यांच्या मुलीचा वाढदिवस बुधवारी सायंकाळी आराधनानगर येथील 'आहान सेलिब्रेशन हॉल'मध्ये होता..या कार्यक्रमासाठी त्यांचे सासरे विजय भगवान सावरकर आणि सासू सुरेखा विजय सावरकर गेले होते. कार्यक्रमानंतर ९ एप्रिलच्या मध्यरात्री साडेबारा वाजताच्या सुमारास सावरकर दाम्पत्य एमएच ४० एक्स ४५०६ या क्रमांकाच्या दुचाकीने घरी निघाले. दरम्यान, बेसा चौक ते पुरुषोत्तम बाजार चौकादरम्यान मेडप्लस दुकानासमोर एमएच ४९ बीडब्ल्यू ४२२६ क्रमाकांच्या कारने समोरून दुचाकीला जोरदार धडक दिली. त्यात दोघेही गंभीर जखमी झाले. त्यांना मेडिकलमध्ये नेण्यात आले. मात्र, डॉक्टरांनी तपासून मृत घोषित केले..दरम्यान कारचालक घटनास्थळावर वाहन सोडून पळाला. याप्रकरणी जावई नितीन कळंबे यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून बेलतरोडी पोलिसांनी कारचालकाला ताब्यात घेतले. त्याच्याविरुद्ध विविध कलमांसह मोटार वाहन कायद्याच्या कलम १८५ अंतर्गत कारवाई करण्यात आली असून पुढील तपास सुरू आहे..फोन उचलण्यासाठी गेला अन् अपघात झालामद्यधुंद अवस्थेत कार चालवित असताना पंकज डेकाटे याला पत्नीचा फोन आला. तो रिसिव्ह करीत असताना त्याचे कारवरील नियंत्रण सुटल्याने दुचाकीला त्याने धडक दिली. त्यातून घडलेल्या अपघातात दोघांचाही मृत्यू झाल्याची माहिती वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक मुकुंद कवाडे यांनी दिली.