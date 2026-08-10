Nagpur News : टीका करा, पण अपशब्द नको’; तैलिक महासभेचा मनोज जरांगेंना इशारा

नागपूर - मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मनोज जरांगे-पाटील यांनी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यावर केलेल्या टीकेवरून आता तैलिक समाजाकडून नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. राजकीय भूमिकांना विरोध करण्याचा अधिकार असला तरी व्यक्तीवर टीका करताना अपशब्दांचा वापर करणे योग्य नाही. बावनकुळे यांच्याबाबत आक्षेपार्ह वक्तव्ये खपवून घेतली जाणार नाहीत, असा इशारा महाराष्ट्र प्रांतिक तैलिक महासभेने दिला आहे..स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी प्रवर्गासाठी राखीव जागांवरून निवडून आलेल्या काही व्यक्तींची मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्रे जात पडताळणी समितीकडून रद्द करण्यात आली आहेत. या कारवाईच्या मुद्द्यावरून जरांगे-पाटील यांनी बावनकुळे यांच्यावर टीका केली आहे..या टीकेदरम्यान बावनकुळे यांच्यासाठी एकेरी शब्द तसेच अपशब्दांचा वापर केला जात असल्याचा आरोप तैलिक महासभेने केला. बावनकुळे हे राज्याचे महसूलमंत्री असून ते तेली समाजाचे प्रतिनिधित्व करतात. त्यामुळे त्यांच्या विरोधातील आक्षेपार्ह वक्तव्यांचा समाजाच्या वतीने निषेध करण्यात आला..लोकशाहीमध्ये मतभेद असणे स्वाभाविक आहे. एखाद्या निर्णयाला किंवा भूमिकेला विरोध असल्यास तो संवैधानिक आणि लोकशाही मार्गाने व्यक्त केला पाहिजे. मात्र, अपशब्द किंवा आक्षेपार्ह भाषेचा वापर झाल्यास त्याला कायदेशीर मार्गाने उत्तर देण्यात येईल, असे महाराष्ट्र प्रांतिक तैलिक महासभेचे राज्य कोषाध्यक्ष बळवंत मोरघडे यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.