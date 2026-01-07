Nagpur politics: नागपुरात कोट्यधीश उमेदवार मैदानात; भाग १ मधील वीरेंद्र कुकरेजा सर्वात श्रीमंत, महिला उमेदवाराची आघाडी!

नागपूर: मनपा निवडणुकीचा धुरळा सध्या शिगेला पोहोचला आहे. उमेदवारी, एबी फॉर्म आणि नाराजीनाट्याचा अभूतपूर्व राडा पाहिल्यानंतर अखेर मनपासाठी सर्व उमेदवारांचे अर्ज दाखल झाले आहेत. अर्जांसोबत सादर करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रांमधून उमेदवारांची संपत्तीही आता समोर आली असून, भाजपचे माजी नगरसेवक व माजी स्थायी समिती सभापती वीरेंद्र कुकरेजा हे मनपा निवडणुकीतील सर्वाधिक श्रीमंत उमेदवार ठरले आहेत..Pune News: प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्याहून धावणार ६० नवीन रेल्वे; पुणे स्थानकावर सहा नवीन फलाट; गैरसाेय दूर होणार .शहरातील नारा व अशोकनगर परिसराचा समावेश असलेल्या प्रभाग क्रमांक १ मधील ‘ड’ गटातून निवडणूक लढवणारे कुकरेजा यांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, त्यांच्या कुटुंबाची एकूण मालमत्ता ९४ कोटी ९४ लाख ९८ हजार १५८ रुपये आहे. ४७ वर्षीय कुकरेजा हे व्यवसायाने व्यापारी असून त्यांनी उच्च माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे. त्यांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ६ कोटी ६ लाख २९ हजार २८५ रुपये असल्याचेही प्रतिज्ञापत्रात नमूद आहे..२०१७ च्या मनपा निवडणुकीत कुकरेजा यांनी त्यांच्या कुटुंबाची स्थावर व जंगम मालमत्ता १६ कोटी ७६ लाख ७३ हजार ५९७ रुपये दर्शविली होती, तर त्यावेळी कर्ज व दायित्व १० कोटी ९३ लाख ३० हजार ६६४ रुपये होते. मात्र, नऊ वर्षांच्या कालावधीत त्यांच्या संपत्तीत तब्बल ७८ कोटींची वाढ झाल्याचे सध्याच्या प्रतिज्ञापत्रातून स्पष्ट झाले आहे. दरम्यान, कुकरेजांच्या विरोधात निवडणूक लढवणारे सुरेश जग्ग्यासी यांनी आपल्या प्रतिज्ञापत्रात एकूण ३ कोटी १४ लाख रुपयांची मालमत्ता दर्शविली आहे..पेठेंच्या संपत्तीत घट : प्रभाग २३ मधून लढणारे राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार गट)चे शहराध्यक्ष दुनेश्वर पेठे यांच्या संपत्तीत १.४२ कोटी रुपयांची घट झाल्याचे त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रातून समोर आले आहे. २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत १३.९१ कोटी दर्शवलेली त्यांची मालमत्ता आता १२.४९ कोटी ३२ हजार रुपये असून, त्यांच्यावर १.२४ कोटींचे कर्ज आहे. दरम्यान, पेठेंविरोधात उभे ठाकलेले भाजपचे नरेंद्र बोरकर यांनी २०१७ मध्ये २.४० कोटी दर्शवलेली मालमत्ता आता ५.१७ कोटी रुपयांपर्यंत वाढल्याचे प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले असून, त्यांच्यावर ९२.५० लाखांचे कर्ज आहे..Dombivli politics: डोंबिवलीत भाजपाची बिनविरोध ‘गेमचेंजर’ खेळी; पॅनल 27 मध्ये मनोज घरत यांनी माघार घेतल्याने महेश पाटील बिनविरोध...महिला उमेदवारही कोट्यधीशप्रभाग क्रमांक १० ‘क’मधून भाजपच्या उमेदवार वैशाली चोपडे या कोट्यधीश उमेदवार ठरल्या आहेत. त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रानुसार कुटुंबाची एकूण मालमत्ता ५८.१३ कोटी रुपये आहे, तर त्यांच्या विरोधात काँग्रेसकडून उभ्या असलेल्या सीमा डवरे यांनी आपल्या प्रतिज्ञापत्रात कुटुंबाची मालमत्ता १.३७ कोटी रुपये असल्याचे नमूद केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.