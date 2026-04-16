Nagpur Crime: नागपूरात क्रिप्टो, हवालातून कोट्यवधींचे व्यवहार; ‘एकांश’ने दुबईला पाठविले पैसे, पोलिसांनी सूचनापत्र देऊन सोडले!

नागपूर: शहर सायबर पोलिसांनी क्रिकेट बेटिंगच्या नावाखाली लाखोंची फसवणूक करणाऱ्या आंतरराज्यीय रॅकेटचा भांडाफोड केला. किराणा व्यापाऱ्याच्या तक्रारीवरून ५०० रुपयांच्या फसवणुकीच्या तक्रारीनंतर पुण्यात टाकलेल्या छाप्यात सापडलेल्या एकांशने क्रिप्टो करन्सी आणि हवालाच्या माध्यमातून जवळपास २५० कोटींची माया जमविल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. मात्र, सायबर पोलिसांकडून त्याला केवळ सूचनापत्र देऊन सोडल्याची माहिती समोर आली आहे..सायबर चोरट्याने तक्रारदाराच्या मोबाइलवर ६ फेब्रुवारी ते २५ मार्च २०२६ या कालावधीत आरोपींनी हितेन यांना व्हॉट्सअॅपवर वारंवार संदेश पाठवून करोडपती होण्याचे आमिष दाखविले. त्यातून त्यांनी www.khelegaindia७७७.com या बनावट वेबसाइटवर 'K७hiran५४' आयडी व 'Cool४३२१' पासवर्ड देऊन खेळ सुरू केला. त्यात 'वेलकम टू खेलेगा इंडिया' हे या ॲप अधिकृत असल्याची बतावणी केली. .त्यानंतर त्यांनी प्रथम त्यातील 'युनिक गारमेंट' नावाच्या खात्यावर प्रथम ५०० रुपये जमा केले. नंतर क्रिकेट सामन्यावर बेटिंगसाठी ४२ वेगवेगळी बँक खाती देऊन त्यात उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड आणि मध्य प्रदेशातील ४२ जणांची नावे होती. त्यावरून पोलिसांनी या नावावर असलेली बॅंक खाती गोठविली..तपासात सायबर पोलिसांच्या पथकाने एकांशबाबत चौकशी सुरू केली. त्यात वॉलेटच्या माध्यमातून जवळपास १२० व्यवहार दुबईला केल्याची माहिती समोर आली. यासाठी 'येस' आणि 'कोटक' या बॅंकेतून जवळपास २०० कोटींचे व्यवहार झाल्याचे सायबर पोलिसांना कळले. त्या आधारे पथकाने पुण्यात छापा टाकल्यावर त्याच्या कार्यालयातील दहा ते बारा जणांची चौकशी झाली. मात्र, कार्यालयाच्या मालक एकांशसह इतरांना केवळ सूचना पत्राच्या आधारे सोडून देण्यात आले. त्यामुळे या प्रकरणात पाणी नेमके कुठे मुरत हे कळायला मार्ग नाही..पोलिसांकडूनच 'एकांश'बाबत अहवालएकांशकडून अनधिकृत बेटींग ॲप राबवून त्यातून अनेक ग्राहकांची फसवणूक केल्याची माहिती समोर आली आहे. विशेष म्हणजे, क्रिप्टो आणि हवालाचा व्यवहार तो करीत असल्याचे सायबर पोलिसांच्या तपासात उघड झाले. तसा अहवालही सायबर पोलिस ठाण्याचे साहाय्यक निरीक्षक राणे यांच्यासह त्यांच्या पथकाने तयार केला. त्यानंतरही त्याला केवळ सूचनापत्र देऊन सोडून का देण्यात आले, हे कळायला मार्ग नाही.