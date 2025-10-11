Nagpur Cyber Fraud Case: बॅंक खाते वापरण्यास देणाऱ्या तीन युवकांना अटक; सायबर चोरट्यांकडून खात्यातून अडीच कोटींचे व्यवहार

नागपूर : शेअर ट्रेडिंगच्या नावाने शहरातील एका डॉक्टरची १५ लाख १० हजारांनी फसवणूक केल्याप्रकरणी पोलिसांनी तिघांना अटक केली. या तिघांनीही सायबर चोरट्यांना आपले बॅंक खाते वापरण्यास दिले असून या तिन्ही खात्यांमधून २ कोटी ४० लाख रुपयांचे व्यवहार झाल्याचे तपासात समोर आले..विपीन शर्मा, योगेश बागडे, मंगेश चन्ने (तिघेही रा. कळमना) अशी अटकेतील आरोपींची नावे आहेत. दोन महिन्यांपूर्वी डॉक्टर तरुणाला शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणुकीचा संदेश पाठवून नफ्याचे आमिष दिले..एका लिंकद्वारे त्याच्याकडून १५ लाख १० हजार रुपये गुंतवणूक करून फसवणूक केली. पोलिसांनी विविध खात्यांतील १२ लाख रुपये गोठविले. ज्या खात्यातून पैशाचे व्यवहार झाले ते खाते नागपूरच्या तीन युवकांचे असल्याचा खुलासा झाला. .Cyber Crime : सायबर चोरट्यांना आपले बॅंक खाते वापरण्यास देणाऱ्या तीन युवकांना अटक; खात्यातून अडीच कोटी रुपयांचा व्यवहार.त्यांना ताब्यात घेतल्यावर त्यांनी खात्यात पैसे घेण्यासाठी सायबर चोरट्यांकडून मुंबईला बोलाविल्याची माहिती दिली. विशेष म्हणजे, काही महिन्यांपूर्वी प्राध्यापिकेची फसवणुकीतही तिघांच्या बॅंक खात्याचा वापर झाल्याची माहिती समोर आली. १२ लाख रुपयांपैकी सहा लाख तक्रारकर्त्याला परत मिळणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.