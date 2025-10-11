नागपूर

Nagpur Cyber Fraud Case: बॅंक खाते वापरण्यास देणाऱ्या तीन युवकांना अटक; सायबर चोरट्यांकडून खात्यातून अडीच कोटींचे व्यवहार

Bank Accounts Misused by Youths : नागपूरमध्ये सायबर चोरट्यांना बॅंक खाते वापरण्यास दिल्याबद्दल तीन युवकांना अटक; या तिघांनीही २ कोटी ४० लाखांच्या व्यवहाराचा खुलासा.
सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर : शेअर ट्रेडिंगच्या नावाने शहरातील एका डॉक्टरची १५ लाख १० हजारांनी फसवणूक केल्याप्रकरणी पोलिसांनी तिघांना अटक केली. या तिघांनीही सायबर चोरट्यांना आपले बॅंक खाते वापरण्यास दिले असून या तिन्ही खात्यांमधून २ कोटी ४० लाख रुपयांचे व्यवहार झाल्याचे तपासात समोर आले.

