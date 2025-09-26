Cyber Crime: सायबर पोलिसांकडून मुख्याध्यापकाला अटक; पाच बनावट आयडीसाठी सादर केला प्रस्ताव

नागपूर : बनावट शालार्थ आयडी प्रकरणात शिक्षकांची सुनावणी होत असताना, सायबर पोलिसांनी चंद्रमणीनगरातील मैनाबाई प्राथमिक शाळेच्या मुख्याध्यापकाला गुरुवारी अटक केली..त्याने स्वतः बनावट कागदपत्रांच्या आधारे नोकरी मिळविली असून पाच बनावट शालार्थ आयडीसाठी प्रस्ताव पाठवित, वेतन काढून दिल्याची माहिती समोर आली आहे. .हरिदास दडमल (वय ४२, रा. सर्वश्रीनगर) असे मुख्याध्यापकाचे नाव असून चंद्रमणीनगर, जोशीवाडी येथील मैनाबाई प्राथमिक शाळेत मुख्याध्यापक पदावर कार्यरत आहे. प्रभारी मुख्याध्यापक असताना २०१२ मध्ये शाळेत ५ शिक्षकांची बेकायदेशीर नियुक्ती केली..Pune Crime : महाविद्यालयाला अडीच कोटींचा गंडा घालणाऱ्या उच्चशिक्षित मास्टरमाईंडला अटक; ५० लाखांचा मुद्देमाल जप्त.विशेष म्हणजे, दडमलची नियुक्तीसुद्धा बनावट कागदपत्रांद्वारे झाली असून अधिकाऱ्यांशी संगनमत करीत आयडी तयार केला. सायबर पोलिसांच्या तपासात ही बाब समोर आली. त्याने नियुक्त केलेल्या शिक्षकांचीही कागदपत्रे बनावट असल्याचे आढळून आले. त्यावरून मुख्याध्यापकाला अटक केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.