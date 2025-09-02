Nagpur News: 'बाबासाहेबांच्या निर्वाणाची वार्ता पोचवणारे दामूदा मोरे कालवश'; आंबेडकरी चळवळीतील अनुयायी हरवला

नागपूर : लावा येथील रहिवाशी दामोधर उर्फ चळवळीतील दामूदा शिवाजी मोरे यांचे निधन झाले. ते ९२ वर्षांचे होते. त्यांच्या मागे पत्नी मुलगा आहे. दामूदा मोरे यांचे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात देहदान करण्यात आले. सहा डिसेंबर १९५६ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे महापरिनिर्वाण झाल्यानंतर त्याची शहरभर दामूदा यांनी लाऊडस्पीकरवर माहिती प्रसारित केली होती..Nagpur News:'पूर्व नागपुरात काँग्रेस कार्यकर्ते आक्रमक'; आमदाराच्या फलकाला काळे फासल्याने वाद, काही काळ तणावाचे वातावरण .पंच्याहत्तर वर्षांपूर्वी नागपुरात सर्वात मोठी मोरे साऊंड सर्विस होती. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १९५६ च्या धम्मदीक्षा सोहळ्यात मोरे कुटुंबियांचा लाऊस्पीकर होता. काका नामदेव मोरे यांच्यासोबत दामूदा यांनीही दीक्षा घेतली होती. सहा डिसेंबर १९५६ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे महापरिनिर्वाण झाल्यावर पहाटे रिक्षात बॅटरी, हातात माईक अन् डोळ्यात अश्रू घेऊन दामूदा आनंदनगर, भानखेडा, नवी शुक्रवारी, कर्नलबाग, जोगीनगर, इंदोरामध्ये ‘बाबासाहेब गेले...''एवढेच बोलत होते. तेव्हा काहींनी त्यांना मारहाणही केली होती. आज दामुदा यांच्या निधनाने आंबेडकरी चळवळीतील संवेदनशील अनुयायी हरपला असल्याच्या शोकसंवदना व्यक्त होत आहेत..नेताजी मार्केटमध्ये त्यांचा सांऊंड स्टुडिओ होता. लता मंगेशकर हॉस्पिटल परिसरात त्यांचा साऊंड मिक्सिंग स्टुडिओ आहे. नाटककार दादाकांत धनविजय यांच्या ‘संगर’ टेलिफिल्मचे साऊंड मिक्सिंग येथे झाले होते..जिवंत गाडण्याची धमकीही मिळालीइतवारीतील दोन माळ्याच्या घरात पहाटे दरवाजावर थाप पडली. बाबासाहेबांचे सहकारी रेवाराम कवाडे, एच. एल. कोसारे, माणके गुरुजी आले होते. काका नामदेवराव यांना पाहताच रेवाराम कवाडे यांच्या तोंडातून ‘बाबा गेले'' हे दोनच शब्द बाहेर आले आणि रडू लागले. काका त्यांच्यासोबत निघून गेले. बाबासाहेबांच्या महानिर्वानाचे वृत्त शहरभर पोहोचवण्याची जबाबदारी काकांनी माझ्याकडे दिली. रिक्षातून लाऊडस्पीकर घेऊन शहरात फिरलो. बातमी लोकांना कशी सांगायची ते लिहून दिलेले वाचत होतो. बाबासाहेब गेले...वाचलं की, लोक रडायचे. काहींनी वृत्त खोटे निघाल्यास जिवंत गाडण्याची धमकीच दिली..Maratha Reservation: 'मराठा समाजाला सरसकट ‘कुणबी’ अडचणीचे'; दोन प्रकरणांत सर्वोच्च, उच्च न्यायालयाची नकारघंटा .किशोरकुमार यांना दुचाकीवर फिरवले...तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी यांच्या नागपुरात होणाऱ्या सर्व सभांमध्ये मोरे साऊंड लावण्यात येत होता. विशेष म्हणजे, गुलाम अली, जगजितिसंग यांच्या कार्यक्रमात दामूदा यांचीच साऊंड सर्विस असायची. गायक किशोरकुमार यांच्याशी त्यांची जवळीक होती, त्यांच्या कार्यक्रमातही दामुदांची सिस्टिम होती. विशेष असे की, दामुदा यांच्या स्कुटरवर मागे बसून किशोरकुमार शहरात फिरले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.