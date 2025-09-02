नागपूर

Nagpur News: 'बाबासाहेबांच्या निर्वाणाची वार्ता पोचवणारे दामूदा मोरे कालवश'; आंबेडकरी चळवळीतील अनुयायी हरवला

End of an Era: पंच्याहत्तर वर्षांपूर्वी नागपुरात सर्वात मोठी मोरे साऊंड सर्विस होती. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १९५६ च्या धम्मदीक्षा सोहळ्यात मोरे कुटुंबियांचा लाऊस्पीकर होता. काका नामदेव मोरे यांच्यासोबत दामूदा यांनीही दीक्षा घेतली होती.
“Ambedkarite activist Damu More, who conveyed Babasaheb Ambedkar’s Nirvana news, passes away.”
नागपूर : लावा येथील रहिवाशी दामोधर उर्फ चळवळीतील दामूदा शिवाजी मोरे यांचे निधन झाले. ते ९२ वर्षांचे होते. त्यांच्या मागे पत्नी मुलगा आहे. दामूदा मोरे यांचे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात देहदान करण्यात आले. सहा डिसेंबर १९५६ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे महापरिनिर्वाण झाल्यानंतर त्याची शहरभर दामूदा यांनी लाऊडस्पीकरवर माहिती प्रसारित केली होती.

