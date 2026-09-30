Yavatmal DCC Election: डीसीसी'च्या रणधुमाळीत ‘बिनविरोध’चा डाव! खासदार संजय देशमुख बिनविरोध; पुसद तालुका गटही बिनविरोध

-चेतन देशमुख यवतमाळ : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत नामांकन मागे घेण्याच्या अंतिम दिवशी राजकीय घडामोडींना अचानक वेग आला. निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेल्या उमेदवारांच्या माघारीनंतर दिग्रस, पुसद आणि दारव्हा तालुका गटातील चित्र स्पष्ट झाले असून, तीन जागांवर बिनविरोध निवडीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. .Teacher Success Story: जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ..; बाबांचे स्वप्न लेकीने उचलले खांद्यावर; ज्योती शेलाराची शिक्षणप्रवासाची प्रेरणादायी कहाणी.दिग्रस तालुका गटातून खासदार संजय देशमुख हे बिनविरोध झाले. सुरुवातीपासूनच या गटाकडे राजकीयदृष्ट्या लक्ष लागले होते. मात्र, अखेर प्रतिस्पर्धी उमेदवारांनी माघार घेतल्याने देशमुख यांच्या बिनविरोध निवडीवर शिक्कामोर्तब झाले..पुसद तालुका गटात विजय जाधव यांचीही बिनविरोध निवड झाली. पुसदच्या सहकार क्षेत्रातील राजकीय हालचालींच्या पार्श्वभूमीवर ही निवड महत्त्वाची मानली जात आहे. त्यामुळे तीन तालुका गटांमध्ये निवडणुकीची रंगत संपुष्टात आली असली, तरी जिल्हा बँकेच्या उर्वरित गटांमध्ये राजकीय संघर्ष कायम राहणार आहे. तीनही जागा महायुतीच्या असल्याने युतीला मतदानापुर्वीच बळ मिळाले आहे..दरम्यान, जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत यंदा सुरुवातीपासूनच मोठ्या प्रमाणावर इच्छुकांनी नामांकन दाखल केले होते. त्यामुळे प्रत्येक गटात उमेदवारांची संख्या वाढली होती. छाननीनंतरही अनेक उमेदवार रिंगणात राहिल्याने निवडणूक चुरशीची होण्याची चिन्हे होती. मात्र, माघारीच्या अंतिम दिवशी झालेल्या राजकीय हालचालींमुळे काही गटांतील लढतीचे चित्रच बदलले..बिनविरोध निवडीमुळे सहकारातील राजकीय ताकदीचे संकेत मिळाले असले, तरी उर्वरित जागांवरील लढतीकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. विशेषतः जिल्हा बँकेच्या सत्तेची सूत्रे कोणाच्या हाती जाणार, यासाठी आगामी निवडणुकीतील प्रत्येक गटातील निकाल महत्त्वाचा ठरणार आहे..Raju Shetti: ‘नोव्हेंबरपूर्वी एकही साखर कारखाना सुरू करू देणार नाही’; राजू शेट्टींचा इशारा, ‘रोक सको तो रोक लो’.माघारीच्या दिवशी समीकरणांना कलाटणीनामांकन माघारीच्या अंतिम दिवशी तीन प्रमुख तालुका गटांत बिनविरोध निवडी झाल्याने जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीतील राजकीय गणित बदलले आहे. आता उर्वरित गटांमध्ये कोण कोणाच्या बाजूने उभे राहते आणि माघारीनंतर कोणती नवी समीकरणे आकार घेतात, याकडे सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.