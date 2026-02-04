Nagpur News : मेडिकलमध्ये येण्यापरिस मरण जवळ केलेलं बरं; कर्करोग विभागातील कोबाल्ट बंद असल्याने महिलेस मिळाला नाही लाईट

नागपूर - गडचिरोलीवरून आलो जी.. मेडिकलमध्ये उपचार झाले. लाईट सुरु आहेत. मोफत लाईट मिळत असल्याने आलो जी.. येथे येण्यासाठी हजार रुपये खर्च होतात. पण तीन दिवसापासून लाईट मिळाले नाही, प्रायवेटमध्ये लाईटसाठी रुपये आणायचे कुठून?... मेडिकलमध्ये येण्यापरिस आता कॅन्सरच्या वेदना घेऊन घरीच मेलेलं बरं... ही व्यथा आहे, मेडिकलच्या कर्करोग विभागात उपचारासाठी आलेल्या महिलेची..एक दोन नव्हेतर दर दिवसाला मेडिकलमध्ये चाळीसपेक्षा अधिक महिला, पुरुषांना कोबाल्टवर कर्करोग नियंत्रमासाठी उपचार केले जातात. मात्र कोबाल्ट बंद असल्याने हे सारे गरीब लोकं उपचाराशिवाय परत जात आहेत.या महिलेचं वय पस्तीशीचं परंतु गरीबीमुळे चेहरा पन्नाशीतील दिसत होता. ब्रेस्ट कॅन्सर झाल्याचे प्राथमिक निदान मेडिकलमध्ये झालेल्या चाचणीतून पुढे आले. तीला पुन्हा एक चाचणी येथील डॉक्टरांनी सांगितली. ती केली. त्या चाचणीसाठी मेडिकलमधील सामाजिक अधिक्षकांनीच मदत केली होती. सध्या लाईट सुरु आहेत..परंतु कोबाल्ट यंत्र बंद असल्यामुळे आल्या पावली गडचिरोलीला परत गेली. विचारपूस केली असता, नाव सांगणे टाळले, परंतु मात्र उपचार न मिळाल्यान तिचे डोळे डबडबले. दोन वेळच्या जेवणाची भ्रांत आहे, तेते कॅन्सरवर खासगीत उपचारासाठी पैसा आणायचा कुठून...घरी कमावतं कोणीच नाही, यामुळे खचून गेली होती.कॅन्सरच्या वेदना सहन करत आयुष्य कधी संपेल हे सांगता येत नाही..साडीचा पदर डोळ्याला लावून निघून गेली. डॉक्टरांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, परंतु कोबाल्ट बंद असल्यामुळे उपचार करणारे डॉक्टरदेखील हतबल आहेत..कर्करोग जनजागृतीसाठी सायकल रॅलीजागतिक कर्करोग दिनाच्या निमित्ताने शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील (मेडिकल) कर्करोग रोग विभाग तसेच मेडिकलशी संलग्न कॅनकिड्स संस्थेच्या वतीने विविध जनजागृती कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. शुक्रवार, ७ फेब्रुवारी रोजी सकाळी ७. ३० वाजता कर्करोग जनजागृतीसाठी सायकल रॅली काढण्यात येणार आहे..मेडिकल परिसरातील राजाबाक्षा परिसरातील पं. बच्छराज विद्यालय येथून सुरू होणार आहे. या रॅलीमध्ये शालेय विद्यार्थी, डॉक्टर, समाजसेवक तसेच मोठ्या संख्येने आरोग्य सेवेशी संबंधित नागरिक सहभागी होणार आहेत.कर्करोग रोग विभाग प्रमुख डॉ. अशोककुमार दिवाण आणि कॅनकिड्सच्या सीमा अडिकणे यांच्या पुढाकारातून हा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. कर्करोगाबाबत जनजागृती वाढविण्यासाठी नागरिकांनी मोठ्या संख्येने या सायकल रॅलीत सहभागी व्हावे, असे आवाहन डॉ. दिवाण यांनी केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.