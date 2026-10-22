Nagpur Deekshabhoomi : दीक्षाभूमीवर यंदा विक्रमी गर्दी; ७० व्या धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाला देशविदेशातील अनुयायांची उपस्थिती

नागपूर: बोधिसत्त्व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी नागपूरच्या ऐतिहासिक दीक्षाभूमीवर बौद्ध धम्माची दीक्षा घेतली. हे स्थळ स्वातंत्र्य, विजय आणि मानवी न्यायाचे प्रतीक आहे. लाखो लोकांसाठी बुद्धांच्या जगात प्रवेश करण्याचे द्वार आहे. या ऐतिहासिक स्थळाला मानवतेच्या इतिहासात महत्त्वाचे स्थान मिळाले पाहिजे, असे प्रतिपादन आंतरराष्ट्रीय बौद्ध धम्म प्रचारक तथा फ्रान्सस्थित प्राकुंट बुद्धिस्ट अकादमीचे अध्यक्ष भदंत डॉ. टी. धम्म रतन यांनी केले. .Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश.डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समितीच्या वतीने मंगळवारी दीक्षाभूमी येथे ७० वा धम्मचक्र प्रवर्तन दिन सोहळा आयोजित करण्यात आला. समितीचे अध्यक्ष भदंत आर्य नागार्जुन सुरई ससाई यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या सोहळ्याला म्यानमारचे भदंत वन्ना सिरी महाथेरो प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थित होते. यावेळी अधिवक्ता ॲड. शैलेश नारनवरे, दिल्लीचे भंते करुणाकरण, बंगळुरूचे जिग्मे सुल्ट्रीम महाथेरो, सारनाथचे डी. रेवतथेरो, श्रीलंकेचे प्रतिनिधी, कर्नाटकचे जेसे ठाकपा जिंगपा, समितीचे सचिव सुधीर फुलझेले आणि सदस्य अधिवक्ता आनंद फुलझेले यांच्यासह विविध क्षेत्रांतील मान्यवर उपस्थित होते..भदंत डॉ. टी. धम्म रतन म्हणाले, बौद्ध धम्म केवळ आशियापुरता मर्यादित नसून जागतिक स्तरावर स्वीकारला जात आहे. आंतरराष्ट्रीय बौद्ध आणि भारतीय बौद्ध यांच्यात समन्वय वाढविण्याची गरज आहे. भारतीय बौद्धांनी एकाकी न राहता आंतरराष्ट्रीय बौद्ध समुदायाशी जोडले जावे. त्यासाठी एक मजबूत पूल उभारण्याचे आवाहन त्यांनी केले.देश-विदेशांतून आलेल्या बौद्ध भिक्खू व लाखो अनुयायांनी तथागत बुद्धांच्या विचारांचे स्मरण केले. तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेल्या समता, स्वातंत्र्य आणि न्यायाच्या संदेशाला अभिवादन केले. संचालन अशोक जांभूळकर यांनी केले..आंबेडकरी विचार आचरणात आणा : भदंत वन्ना सिरी महाथेरोबौद्ध धम्माचा खरा सन्मान केवळ घोषणा, पुतळे आणि हार घालण्यापुरता मर्यादित नसावा. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार प्रत्यक्ष आचरणात आणणे आवश्यक आहे. शिक्षण, बौद्ध प्रशिक्षण संस्था आणि पुस्तकांच्या माध्यमातून धम्माचा प्रसार करावा, असे आवाहन म्यानमारचे भदंत वन्ना सिरी महाथेरो यांनी केले..९९१ कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी द्यावी : ॲड. शैलेश नारनवरेदीक्षाभूमीच्या विकासासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल जनहित याचिकेची माहिती अधिवक्ता शैलेश नारनवरे यांनी दिली. दीक्षाभूमीच्या विकासाचा ९९१ कोटी रुपयांचा प्रकल्प चार टप्प्यांत पूर्ण केला जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी प्रस्तावित ९९१ कोटी रुपयांच्या निधीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लवकर मंजुरी द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली..बौद्धांसाठी स्वतंत्र व्यक्तिगत कायद्याची गरज : भंते करुणाकरणमहाबोधी महाविहार बौद्धांच्या ताब्यात देण्याची मागणी भंते करुणाकरण यांनी केली. तसेच, बौद्धांसाठी स्वतंत्र व्यक्तिगत कायदा तयार करण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली. असा कायदा झाल्यास महाबोधी विहार बौद्धांच्या ताब्यात देण्याच्या मागणीला अधिक बळ मिळेल, असे मत त्यांनी मांडले..बौद्ध धम्म मानवतेच्या कल्याणासाठी : भंते ठाकपा जिंगपातथागत गौतम बुद्ध आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार प्रत्यक्ष जीवनात आचरणात आणणे, हेच त्यांना खरे अभिवादन ठरेल. बौद्ध धम्म हा कोणत्याही एका देशापुरता मर्यादित नसून, संपूर्ण मानवतेच्या कल्याणाचा मार्ग असल्याचे मत भंते ठाकपा जिंगपा यांनी व्यक्त केले..Success Story: दोन चिमुकल्यांसाठी आईची जिद्द! पतीचे निधन अन् बनल्या इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलिस, सोनल सोनावणे यांची प्रेरणादायी भरारी...निळ्या पाखरांची विक्रमी गर्दीधम्मचक्र प्रवर्तनाच्या स्मृतींना उजाळा देत तथागत बुद्ध व डाॅ. बाबासाहेब यांना अभिवादन करण्यासाठी संपूर्ण देशातून लाखाे अनुयायी नागपूरला पाेहाेचले. नाग नगरीचा प्रत्येक रस्ता, कानाकाेपरा अनुयायांच्या उपस्थितीने फुलून गेला. एका निरीक्षणानुसार यंदा दरवर्षीपेक्षा दुपटीहून अधिक अनुयायी दीक्षाभूमीवर पाेहाेचल्याचे दिसून आले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.