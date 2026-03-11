नागपूर

Chandrapur News: १२५ किमी अंतराचा त्रास! ब्रह्मपुरीला जिल्ह्याचा दर्जा देण्याची मागणी ऐरणीवर, २६ ऑगस्ट १९८२ रोजी गडचिरोली जिल्ह्याची निर्मिती..

history of Gadchiroli district formation in 1982: ब्रह्मपुरीला जिल्ह्याचा दर्जा देण्याची मागणी तीव्र, प्रशासनिक सुलभतेसाठी विभाजनाची गरज
ब्रह्मपुरी (जि. चंद्रपूर) : चंद्रपूर जिल्ह्याच्या टोकावर वसलेले ब्रह्मपुरी शहर जिल्हा मुख्यालयापासून तब्बल १२५ किलोमीटर अंतरावर आहे. गडचिरोली जिल्हा वगळता महाराष्ट्रात जिल्हा मुख्यालयापासून इतक्या लांब असलेले शहर क्वचितच आढळते. शिक्षणाची पंढरी, वैद्यकीय नगरी तसेच सांस्कृतिक व क्रीडा क्षेत्रात स्वतंत्र ओळख निर्माण केलेल्या ब्रह्मपुरीला स्वतंत्र जिल्ह्याचा दर्जा देण्याची मागणी पुन्हा एकदा ऐरणीवर आली.

