Mohan Bhagwat: देशाचा आर्थिक विकास पण श्रीमंत-गरीबांमधील दरी वाढत आहे, मोहन भागवातांनी व्यक्त केली चिंता

रेशीमबाग मैदानात संघाचा विजयादशी सोहळा पार पडला. या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद होते. तर सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी उपस्थितांना संबोधित केले. आज स्वर्गीय महात्मा गांधी यांची जयंती आहे. महात्मा गांधी यांच्या स्वातंत्र्यलढ्यातील महत्त्व अतुलनीय असल्याचे मोहन भागवत म्हणाले..आपल्या सुरक्षेसाठी अधिक सक्षम होणे आवश्यकमोहन भागवत म्हणाले, पहलगाममध्ये हल्ला झाला आणि धर्म विचारून मारण्यात आले. आपल्याला आपल्या सुरक्षेसाठी अधिक सक्षम होणे आवश्यक आहे. हल्ल्याला भारतीय सैन्य आणि सरकारने सडेतोड उत्तर दिले. ट्रम्प टॅरिफला उत्तर देण्यासाठी आपल्याला स्वदेशी स्वीकारावे लागेल.मागील वर्ष आमच्या समोर नवीन आणि विविध आव्हाने घेऊन आले. मागील वर्षी पहलगाम हल्ला झाला, आणि आपल्या सैन्याने त्याचे उत्तर दिले. ही घटना शिकवणारी ठरली; सर्वप्रति मित्रभाव ठेवल्यास आपल्या सुरक्षेसाठी जागरूक आणि शक्तिशाली होणे आवश्यक आहे. काही देशांच्या भूमिकांवरून आपले मित्र कोण आणि शत्रू कोण हे देखील स्पष्ट झाल्याचे भागवत म्हणाले..Mohan Bhagwat: ७५ वर्षांच्या निवृत्तीवर मोहन भागवत यांचं मोठं विधान; म्हणाले, मी कधीच म्हटलं नाही....स्वदेशी आणि स्वावलंबी जीवन जगणे आवश्यकभारतामध्ये काही अविचारी लोक देखील आहेत. यावर समाज आणि शासन-प्रशासनाने योग्य योजना राबवाव्या लागतील. सुविधांचा अभाव असल्याने असे लोक चुकीचा आश्रय घेतात. आर्थिक क्षेत्रात आपण पुढे जात आहोत. आर्थिक उद्योजकांमध्ये उत्साह दिसतो. काही दोष असूनही आर्थिक सामर्थ्य काही प्रमाणात स्पष्ट होते. अमेरिकेने नवीन टॅरिफ लावला, यासाठी प्रचलित पद्धतीवर अवलंबून राहू नये. ही निर्भरता केव्हा बदलेल हे माहित नाही, पण स्वदेशी आणि स्वावलंबी जीवन जगणे आवश्यक आहे. तरीही आंतरराष्ट्रीय संबंध जपताना सक्ती करू नये, असे देखील मोहन भागवत यांनी स्पष्ट केले..शेजारी देशात अस्थिरता निर्माण होणे चिंतेचे कारणप्रशासन लोकाभिमुख नसते; कधी-कधी सरकारी नितीही अनुरूप नसते. बदल झाला तरी लोक त्यात व्यक्त कसे होतील हे स्पष्ट नाही. लोकशाही मार्गाने बदल घडू शकतात. साम्यवादी क्रांती झाली, पण पुंजीवादी पद्धतीने व्यवहार चालू आहेत; त्यामुळे बाहेरच्या लोकांना खेळण्याची संधी मिळते. भारतीय शेजारी देशात अस्थिरता निर्माण होणे चिंतेचे कारण आहे. आपले देशाचे हित यावर विचार करणे आवश्यक आहे. प्रगतीच्या नादात नवीन संकटे उभी राहतात..भौतिक विकासासोबत नैतिक विकास देखील महत्त्वाचाभारत आर्थिक विकास करत आहे, पण गरीब आणि श्रीमंत यांच्यातील दरी वाढत आहे. भौतिक विकासासोबत नैतिक विकास देखील महत्त्वाचा आहे. परिस्थिती अशी आहे की, सुखसुविधा वाढल्या, ज्ञान प्रगती झाली, पण परिवर्तन आणि विज्ञानाच्या गतीमुळे मनुष्यजीवनात ताळमेळ बसत नाही. नागरी जीवनात अत्याचार वाढले आहेत, याचं निराकरण होताना अपयश आले आहे, असे मोहन भागवत म्हणाले.सध्या घातक विचारधारेचा प्रसार झाला आहे. भारत काही उपाययोजना करेल अशी अनेकांना अपेक्षा आहे. भारताकडून जगाचं विश्वास प्रमाण सतत वाढत असल्याचे भागवत म्हणाले..Mohan Bhagwat: आयातशुल्काचा निर्णय भारताच्या भीतीतून; सरसंघचालक मोहन भागवत, 'मी' पणाची भावना भीतीचे कारण.