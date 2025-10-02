नागपूर

Mohan Bhagwat: देशाचा आर्थिक विकास पण श्रीमंत-गरीबांमधील दरी वाढत आहे, मोहन भागवातांनी व्यक्त केली चिंता

Mohan Bhagwat Highlights India Economic Growth, Wealth Gap, and Social Challenges | स्वदेशी जीवनशैलीची गरज, आर्थिक विकासासोबत नैतिकतेवर भर , असे मोहन भागवत म्हणाले.
mohan bhagwat

mohan bhagwat

esakal

Sandip Kapde
Updated on

रेशीमबाग मैदानात संघाचा विजयादशी सोहळा पार पडला. या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद होते. तर सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी उपस्थितांना संबोधित केले. आज स्वर्गीय महात्मा गांधी यांची जयंती आहे. महात्मा गांधी यांच्या स्वातंत्र्यलढ्यातील महत्त्व अतुलनीय असल्याचे मोहन भागवत म्हणाले.

Dasara Festival
Mohan Bhagwat
Nagpur
Dasara

