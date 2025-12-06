Social Media Trends: सोशल मीडियाच्या रील्समधील डिटॉक्स ड्रिंक धोकादायक; आहारतज्ज्ञांच्या सल्ल्याने बनवावे पेय

नागपूर : सोशल मीडियावरील रील्स पाहून तत्काळ डिटॉक्स ड्रिंक बनवून सेवन करण्याचे प्रमाण तरुणांमध्ये झपाट्याने वाढले आहे. वजन कमी होणे, त्वचा उजळणे किंवा एक दिवसात शरीर शुद्ध होणे असे दावे करणारे हे व्हिडीओ आकर्षक दिसतात..मात्र त्याला वैज्ञानिक आधार अत्यंत कमी असल्याचे तज्ज्ञांनी म्हटले आहे. चुकीच्या प्रकारे तयार केलेले किंवा अतिप्रमाणात घेतलेले डिटॉक्स ड्रिंक शरीरासाठी धोकादायक ठरू शकतात, असा गंभीर इशारा डॉक्टरांकडून देण्यात येत आहे..Kidney Disease: भारतात किडनीच्या आजारांचा विळखा, तब्बल 10 कोटींपेक्षा जास्त रुग्ण, अहवालात धक्कादायक माहिती समोर.ऋतुबदलाच्या काळात लिंबू, आले, अॅपल सायडर व्हिनेगर, हिरवी पालेभाजी, विविध फळे यांचे मिश्रण करून डिटॉक्स ड्रिंक बनविण्याचे प्रयोग रील्सवर मोठ्या प्रमाणात दिसतात. मात्र, या ड्रिंकमध्ये आम्लता जास्त असल्याने पोटदुखी, अॅसिडिटी, उलटी, इलेक्ट्रोलाइट्सची कमतरता, तसेच दीर्घकाळ वापरल्यास मूत्रपिंडांवर ताण येऊ शकतो, अशी माहिती पोषणतज्ज्ञांनी दिली आहे..डिटॉक्स ड्रिंकच्या अति सेवनामुळे काहींना पचनातील त्रास, रक्तदाबातील चढउतार, तसेच अत्यंत क्वचित प्रसंगी गंभीर दुष्परिणाम दिसल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. सोशल मीडियावरील ट्रेंड्स आकर्षक असले तरी त्यामुळे आरोग्याला गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो, असा इशारा तज्ज्ञांनी दिला आहे..गेल्या काही महिन्यांत अशा ‘डिटॉक्स’ नावाखाली लिंबू, आलं, सफरचंद व्हिनेगर, पावडर सप्लिमेंट्स, औषधी वनस्पती यांचे अनियंत्रित मिश्रण लोक मोठ्या प्रमाणात वापरत आहेत. या घटकांचे प्रमाण चुकीचे असल्यास अॅसिडिटी, पचनसंस्थेची जळजळ, यकृताच्या पेशींवर ताण अशा समस्या दिसू लागतात. काही रसायनयुक्त ‘रेडी-टू-ड्रिंक’ डिटॉक्स बाटल्यांमध्ये प्रिझर्व्हेटिव्ह आणि कृत्रिम अर्कांचा अतिरेक असल्याने त्यांचा दीर्घकाळ वापर कार्सिनोजेनिक परिणाम करू शकतो..मूत्रपिंडाचे आजारांचा वाढता विळखा.एक विशिष्ट घटक शरीरातून ‘विषारी पदार्थ’ काढतो हा समजच चुकीचा आहे. शरीरात नैसर्गिक डिटॉक्स प्रणाली असते. यकृत, मूत्रपिंड, त्वचा आणि श्वसनमार्ग हेच डिटॉक्सचे खरे केंद्र आहे. सोशल मीडियावरील रेसिपी शरीराची ही कार्ये बिघडवू शकतात. म्हणून, डिटॉक्स ड्रिंक तयार करताना त्यात कुठले मिश्रण किती प्रमाणात घ्यावे. हे समजणे गरजेचे आहे. म्हणूनच, डिटॉक्स ड्रिंक प्यायच्या आधी संबंधित डॉक्टरांचा सल्ला घेणे महत्वाचे आहे. अन्यथा, शरीरात विविध समस्या निर्माण होऊ शकतात.- डॉ. निता हरदास, आहारतज्ज्ञ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.