नागपूर

Social Media Trends: सोशल मीडियाच्या रील्समधील डिटॉक्स ड्रिंक धोकादायक; आहारतज्ज्ञांच्या सल्ल्याने बनवावे पेय

Rising Trend of Detox Drinks Among Youth: सोशल मीडियावरील रील्सवर दिसणाऱ्या डिटॉक्स ड्रिंक ट्रेंडमुळे तरुणांमध्ये त्याचे अंधानुकरण वाढले आहे. अतिसेवनामुळे अ‍ॅसिडिटी, पचनसंस्थेची समस्या, इलेक्ट्रोलाइट्सची कमतरता व मूत्रपिंडांवर ताण येऊ शकतो, असा इशारा तज्ज्ञांनी दिला आहे.
Social Media Trends

Social Media Trends

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर : सोशल मीडियावरील रील्स पाहून तत्काळ डिटॉक्स ड्रिंक बनवून सेवन करण्याचे प्रमाण तरुणांमध्ये झपाट्याने वाढले आहे. वजन कमी होणे, त्वचा उजळणे किंवा एक दिवसात शरीर शुद्ध होणे असे दावे करणारे हे व्हिडीओ आकर्षक दिसतात.

Loading content, please wait...
Social Media
viral
drink
trend
Acidity
Detox diet

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com