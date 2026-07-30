Maratha Reservation: मराठा आरक्षणावर मुख्यमंत्री फडणवीसांचा मोठा दावा; बहुतांश निर्णय पूर्ण, उर्वरितही चर्चेतून सोडवणार

नागपूर: महायुती सरकारने मराठा समाजासाठी ऐतिहासिक निर्णय घेऊन ते प्रत्यक्ष अमलात आणले आहेत. मागणी केलेल्या बहुतांश लोकांना जात प्रमाणपत्रे मिळाली असून प्रलंबित प्रकरणांचे प्रमाण नगण्य आहे. तरीही कोणाचा रोष असल्यास चर्चेतून नक्कीच मार्ग काढू, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे यांनी दिलेल्या आंदोलनाच्या अल्टिमेटमच्या पार्श्वभूमीवर ते बोलत होते..Jayakwadi Dam: जायकवाडी धरणासाठी आनंदाची बातमी! अवघ्या १२ तासांत जलसाठ्यात २ टक्क्यांची वाढ.पीक विमा योजनेबाबत मुख्यमंत्री म्हणाले, १ रुपयात पीक विमा दिल्याने बीडसारख्या भागात मोठ्या प्रमाणावर बोगस प्रकार समोर आले होते. हे रोखण्यासाठीच नवीन सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. शेतकऱ्यांना पूर्वीप्रमाणे त्यांचा हिस्सा भरावा लागत असल्याने आता अर्जांची संख्या योग्य पातळीवर आली आहे..एनपीए झालेल्या कर्ज खात्यांवरील व्याजाबाबत बॅंका आणि शेतकऱ्यांमध्ये असलेले भ्रम दूर करताना ते म्हणाले, बँकांनी एनपीए खात्यांवर आकारलेले अतिरिक्त व्याज रद्द करण्यास संमती दर्शवली आहे. २ लाखांपर्यंत कर्ज असणाऱ्या सर्व पात्र शेतकऱ्यांचे पूर्ण कर्जमाफीचे पैसे शासन भरेल आणि व्याजाची रक्कम बँका स्वतः वजा करतील, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले..जेन झी वरील गुन्हे मागे घेणारजेन जीच्या आंदोलनादरम्यान दाखल झालेल्या केसेसबाबत ते म्हणाले की, पोलिसांनी अत्यंत संयमाची भूमिका घेतली आहे. बहुतांश केसेस या केवळ जमावबंदीच्या आहेत. या सर्व मागे घेण्याचे स्पष्ट निर्देश गृह विभागाला देण्यात आले आहेत..NEET Success Story: जिद्दीला यशाची साथ! साताऱ्यातील अथर्व बागलची ‘नीट’मध्ये ६३१ गुणांची दमदार कामगिरी; डॉक्टर होण्याच्या स्वप्नाला नवी झेप.राहुल गांधी यांचे भाषण ऐकण्यासाठी वेळ नाहीराहुल गांधी यांच्या भाषणात काहीच तथ्य नसल्याने ते ऐकण्यासाठी माझ्याकडे वेळ नाही. विरोधकांनी केवळ खोटे आरोप न करता तरुणांसाठी सकारात्मक सूचना दिल्या पाहिजेत, अशी टीका मुख्यमंत्री यांनी केली. आगामी नवीन विधेयकामुळे अतिशय सुरक्षित परीक्षा पद्धती अस्तित्वात येऊन देशातील तरुणांचे कल्याण होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.