विदर्भ

यवतमाळ : कोरोनाच्या संसर्गाची आकडेवारी मे महिन्यात कमी होताना दिसत असली तरी कोरोनामुक्तीनंतर ‘म्युकरमायकोसिस’चा धोका वाढला आहे. आठवडाभरात म्युकरमायकोसिसमुळे दोघांचा श्‍वास थांबला. तर वैद्यकीय महाविद्यालयात आठ बाधितांवर उपचार सुरू आहेत. (Both died due to mucormycosis in Yavatmal district)