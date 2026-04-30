माफी नंतरही वाद शमेना! धीरेंद्र शास्त्रींची शिवभक्त असल्याचं दाखवण्याची धडपड, शिवरायांचे चित्र असलेला सदरा केला परिधान

बागेश्वर धामचे धीरेंद्र शास्त्री यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांबाबत केलेल्या वादग्रस्त विधानानंतर माफी मागितली. मात्र त्यानंतरही ते विविध कारणाने चर्चेत आहेत. अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक श्याम मानव यांनी बागेश्वर बाबांना आव्हान दिलं आहे. याला उत्तर देताना धीरेंद्र शास्त्रींनी मी इथंच आहे, कुणाला खाज असेल त्यांनी इथं यावं असं म्हटलंय. दरम्यान, नागपुरात त्यांच्या रामकथेच्या कार्यक्रमातील व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. यात बागेश्वर धामच्या धीरेंद्र शास्त्रींनी परिधान केलेल्या कुर्त्यावर छत्रपती शिवाजी महाराजांची प्रतीमा दिसून येतेय. तसंच मागे मोठ्या डिजिटल स्क्रीनवरही छत्रपती शिवाजी महाराजांचा फोटो आहे. .बागेश्वर धामचे धिरेंद्र शास्त्री यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे चित्र असलेला सदरा परिधान केलाय. शिवप्रेमी आणि विविध संघटनांच्या विरोधानंतर धिरेंद्र शास्त्री यांचा शिवभक्त असल्याचे सिद्ध करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचं म्हटलं जात आहे. बुधवारी नागपूरच्या रेशीमबाग मैदानात पिवळा रंगाचा सदरा घालून त्यावर डाव्या बाजूला हृदयाचा बरोबर वर छत्रपती शिवाजी महाराजांचे चित्र असलेला पिवळा सदरा घालून धिरेंद्र शास्त्री यांनी रामकथा सादर केली..गुरु-शिष्याचे नाते म्हणून शिवरायांचं उदाहरण दिलं, पण...; बागेश्वर धामच्या धीरेंद्र शास्त्रींनी मागितली माफी.छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याबद्दल वादग्रस्त वक्तव्य केल्यानंतर धिरेंद्र शास्त्री यांनी जाहीर माफी मागितली होती. एवढेच नाही तर रामकथा सुरू असलेल्या मंचावर शिवाजी महाराज यांचे मोठे चित्र, एलईडीवर शिवाजी महाराज यांचे चित्र लावण्यात आले आहेत. माफी मागूनही धीरेंद्र शास्त्री यांचा विविध स्तरातून विरोध सुरूच आहे. त्यामुळे धिरेंद्र शास्त्री यांच्याकडूनही स्वतः ते किती शिवप्रेमी आहेत हे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे..श्याम मानव यांना आव्हानधीरेंद्र शास्त्री यांनी श्याम मानव यांना उघड आव्हान देताना म्हटलं की, मी सध्या ३० तारखेपर्यंत इथेच आहे. हे मध्यप्रदेश नाही, येथे माझी रामकथा सुरू आहे आणि हा मंचही माझाच आहे. जर कोणाला काही खाज असेल, तर त्यांनी खुशाल यावे. माझ्यासाठी पुढील दोन दिवस दरबार लागणार आहे. माझ्याकडे जी विद्या आणि जी शक्ती आहे त्याचे मी तिथे सादरीकरण करणार आहे. मी काही जादूगार नाही, तर ईश्वर मला जी प्रेरणा देतो, त्याद्वारे मी लोकांना मार्गदर्शन करतो..या आव्हानादरम्यान शास्त्री यांनी तारखेचाही विशेष उल्लेख केला आहे. 'मी ३० तारखेला इथून निघून जाणार आहे. त्यानंतर कोणीही म्हणू नये की बाबा पळून गेला. या थेट भेटीमुळे शास्त्री आणि मानव यांच्यातील ही सर्व झंझट कायमची संपून जाईल, असा दावाही त्यांनी यावेळी केला..विशेष म्हणजे, या वादाची पार्श्वभूमी जुनी आहे. यापूर्वी श्याम मानव यांनी धीरेंद्र शास्त्री यांना आव्हान देऊन त्यांच्याकडील चमत्कार सिद्ध करून दाखवण्याचे आव्हान दिले होते. त्यासाठी मानव यांनी ८० लाखांचे बक्षीस जाहीर केले आहे. आता रेशीमबागेतील कार्यक्रमाच्या दरम्यान शास्त्री यांनी दिलेल्या या प्रतिआव्हानामुळे वाद पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.