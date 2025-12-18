Antique Collection: अबब! तीस हजार वस्तूंचा संग्रह दिलीप व्यास जपताहेत पूर्वजांचा वारसा

नागपूर : शेती-वाडी, घर-दार, दाग-दागिने वारशाने मिळतात, हे सर्वश्रुत आहे, मात्र वारशात पुरातन वस्तू मिळतात आणि त्या सांभाळण्याची जबाबदारी येते, असे उदाहरण विरळाच. मात्र नागपूर येथील टेकडी रोडवर राहणारे दिलीप व्यास यांना थोड्याथोडक्या नव्हे ३० हजार वस्तू वारशात मिळाल्या आहेत आणि ते जीवाच्या असोशीने त्याचा सांभाळ करीत आहेत..दिलीप व्यास यांचा हा समृद्ध वारसा पाहायचा असेल, तर त्यांच्या व्यास वाड्याला भेट दिलीच पाहिजे. व्यास घराणे मुळचे सिंध प्रांतातले. फाळणीनंतर ते राजस्थानमधील जैसलमेर इथे वसले. दिलीप व्यास यांचे आजोबा बादुराम व्यास राजज्योतिषी होते. त्यांना विविध वस्तू जमविण्याचा छंद होता. पुढे राजस्थानात मोठा दुष्काळ पडला व व्यास कुटुंब व्यापाराच्या निमित्ताने नागपूरला आले आणि इथलेच झाले..बादूराम येताना साऱ्या वस्तू येथे घेऊन आले, एवढेच नव्हे तर त्यांनी त्यामध्ये आणखी भर घातली. त्यांचे पुत्र राधाकृष्ण यांनी वडिलांचा वारसा जपला आणि वृद्धिंगतही केला. जिथे कुठे पुरातन वस्तू मिळतील, तिथून त्या जमवायच्या आणि आपला संग्रह वाढवायचा, एवढेच नव्हे तर त्याची देखभाल करायची आणि जतनही करायचे, हे व्रत राधाकृष्ण यांनी निष्ठेने पार पाडले..त्यांचे सुपुत्र दिलीप यांनी घराण्याची ही अनोखी संपत्ती जपली आणि वाढवली. नवीन पिढीला या संग्रहाचा लाभ मिळावा, या वस्तूंमधून त्यांना प्राचीन संस्कृती कळावी, यासाठी दिलीप व्यास आणि त्यांची कन्या नव्याशी व्यास दोघेही धडपडत असतात..Premium|Women Saree Entrepreneurs : साडी व्यवसायातून महिलांचा आर्थिक स्वावलंबनाचा प्रवास आणि परंपरेला दिलेले नवे रूप.भांड्यांपासून नाण्यांपर्यंत सारे काहीव्यास संग्रहालयात पितळी भांडी, विविध मुर्ती, कलाकुसर केलेल्या वस्तू, ॲश ट्रे, फुलदाण्या, करंडे, अडकित्ते, क्रॉकरी, घड्याळी, उदबत्ती-मेणबत्ती स्टॅण्ड, पानदान, काचेच्या बाटल्या, विविध आकाराचे काचेचे पेले, सुरे, पानदान, भिंग आदींसह राणी व्हिक्टोरियाचे चित्र, पोस्टकर्ड, स्टॅम्प पेपर्स, जुनी नाणी, नोटा आदी ३० हजार वस्तूंचा संग्रह आहे. नागपूरमधील ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक महत्त्व मोठे आहे. ज्यात नागपूर मध्यवर्ती हे महाराष्ट्रातील सर्वात जुन्या संग्रहालयांपैकी एक आहे. ज्यामध्ये डायनासोरचे जीवाश्म प्राचीन नाणी, शिलालेख, शिल्पे, शस्त्रे आणि विदर्भातील आदिवासी संस्कृतीचे दर्शन घडवणारी दालने आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.