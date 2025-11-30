नागपूर

Chandrashekhar Bawankule : वडिलांचा अवमान करून सत्ता मिळत नाही

काँग्रेससह नाना पटोले यांना जनता धडा शिकवणार.
नागपूर - माझ्या वडिलांचा अवमान करून निवडणूक जिंकण्याचा प्रयत्न नाना पटोले करीत आहेत. अशा पातळीचे राजकारण जनता कधीच सहन करणार नाही. याचा फटका कॉंग्रेससोबतच पटोले यांनाही बसणार असून काँग्रेस भुईसपाट होईल, अशा शब्दात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शनिवारी पटोले यांच्यावर टीका केली. नागपूर येथे माध्यमांशी ते बोलत होते.

