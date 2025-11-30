Chandrashekhar Bawankule : वडिलांचा अवमान करून सत्ता मिळत नाही

नागपूर - माझ्या वडिलांचा अवमान करून निवडणूक जिंकण्याचा प्रयत्न नाना पटोले करीत आहेत. अशा पातळीचे राजकारण जनता कधीच सहन करणार नाही. याचा फटका कॉंग्रेससोबतच पटोले यांनाही बसणार असून काँग्रेस भुईसपाट होईल, अशा शब्दात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शनिवारी पटोले यांच्यावर टीका केली. नागपूर येथे माध्यमांशी ते बोलत होते. .राज्यातील निवडणूक रणधुमाळीत राजकीय आरोप-प्रत्यारोप चांगलेच तापले आहेत. काँग्रेस नेते नाना पटोले यांनी केलेल्या वक्तव्यावर टीका करत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, कोणाच्याही वडिलांचा उल्लेख करून अपमान करणे ही निकृष्ट पातळी आहे..आमच्या परिवाराचा अपमान करण्यात आला असून जनतेत याविरोधात रोष आहे. याची किंमत निवडणुकीत काँग्रेसला चुकवावी लागेल, असा घणाघातही बावनकुळे यांनी केला. आम्ही विकासावर मत मागतोय आणि महाराष्ट्राची जनता आम्हाला मत देईल, अशा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला..शिंदे गटाच्या उमेदवारीवर ते म्हणाले, मित्रपक्षाला उमेदवार देण्याचा अधिकार आहे. आम्ही मैत्रीपूर्ण लढत आहोत. मतांचे विभाजन होण्याची भीती नाही; महायुती प्रचंड बहुमताने विजयी होईल. काँग्रेसचे जहाज बुडताना दिसत असल्याने विरोधक घाबरले आहेत. म्हणूनच हर्षवर्धन सपकाळपासून नाना पटोले, वडेट्टीवार सर्व जण पातळी सोडून बोलू लागले आहेत. जनता त्यांना पुन्हा जागा दाखवेल..महाविकास आघाडीकडे कोणताही वैचारिक आधार नाही, ती फक्त भाजपविरोधी आघाडी असून, महायुतीच्या एकसंघ विचारापुढे त्यांचे राजकारण टिकणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले. रवींद्र चव्हाण यांच्या विधानांवरील गैरसमज दूर करत ते पक्षपातळीवरील काम करतात. त्यातून महायुतीत मतभेद निर्माण होणार नाहीत. दोन तारखेनंतर महायुती पुन्हा मजबूतपणे उभी दिसेल, असे बावनकुळे होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.