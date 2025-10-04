Diwali Flight Price Hike: दिवाळीत तिकीट दर भिडले आकाशाला; ट्रॅव्हल्स, विमान प्रवास भाडे तिप्पट, प्रवाशांच्या खिशाला कात्री

नागपूर : दसरा आणि दिवाळीच्या सुट्ट्यांमुळे परगावी स्थायिक झालेले नोकरदार व विद्यार्थ्यांची गावी येण्याची लगबग सुरू झाली आहे..मात्र रेल्वेचे आरक्षण हाऊसफुल्ल झाल्याने पर्याय म्हणून खासगी बस व विमानसेवेकडे जावे लागत आहे. ही संधी साधतच यंदाही ट्रव्हल्स व विमान कंपन्यांनी तिकिट दरात विक्रमी वाढ केली आहे..मुंबई व पुण्यात नोकरी करणारे तसेच विद्यार्थी दरवर्षी दिवाळीला नागपूर व विदर्भात परतात. या प्रवाशांची संख्या सातत्याने वाढते आहे. त्या तुलनेत रेल्वेगाड्यांची संख्या कमी असल्याने त्याचे आरक्षण तत्काळ संपते..परिणामी, खासगी बस संचालकांनी तिकीट दरात मोठी वाढ केली आहे. साधारण १,४०० ते २,६०० रुपयांत मिळणारे तिकीट आता ३,५०० ते ४,००० रुपयांवर पोहोचले आहे. त्यामुळे प्रवाशांवर आर्थिक बोजा पडत असून विशेषत: विद्यार्थी आणि नोकरदार वर्ग त्रस्त झाला आहे..अनेक उच्चवेतन गटातील प्रवासी कमी सुट्ट्यांमुळे विमान प्रवासाला प्राधान्य देतात. याचा फायदा घेत विमान कंपन्यांनीही दर गगनाला भिडवले आहेत..Jalgaon News : दिवाळीत पुणे-जळगाव प्रवासासाठी विमानसेवेला 'पसंती'; महिनाभराअगोदर तिकीट बुकिंग जोमात.दिवाळीपूर्वी ४,५०० ते ७,५०० रुपयांत मिळणारे मुंबई, पुणे-नागपूर विमान प्रवासाचे तिकीट आता १४,००० ते १५,००० रुपयांवर गेले आहे. तर दिवाळीपासून पाडव्यापर्यंत हे दर ८,००० ते ११,००० रुपयांदरम्यान आहे. त्यात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. या दरवाढीमुळे दिवाळीत गावी येणाऱ्या प्रवाशांची चिंता वाढली आहे..सर्वाधिक बुकिंग १८ ऑक्टोबरला मात्र ट्रॅव्हल्स व विमान कंपन्यांच्या संचालकांच्या चेहऱ्यावर हास्य फुलले आहे. ट्रॅव्हल्स संचालकांच्या मते, सणासुदीच्या दिवसांतच प्रवासी जास्त मिळतात. उर्वरित काळातील तोटा भरून काढण्यासाठीच दर वाढवले जातात. १७ ऑक्टोबरपासून दिवाळीला सुरू होत असून २१ तारखेला लक्ष्मीपूजन आहे. सर्वाधिक बुकिंग १८ ऑक्टोबरला असल्याने विमानाच्या तिकीट दरात विक्रमी वाढ झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.