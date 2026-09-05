DJ Noise Health Risks : डीजे ठरतोय सायलेंट किलर मानसिक आरोग्यासह कान, हृदयावर होतो आघात

नागपूर : डीजेचा दणदणाट मनुष्यासाठी सायलेंट किलर ठरत आहे. कर्णकर्कश आवाजामुळे लोकांचा जागीच किंवा उपचारादरम्यान मृत्यूच्या घटना पुढे आल्या आहेत. पण, अशा प्रकरणांची नोंद पोलिसांत अकस्मात मृत्यू म्हणून केली जाते, वेगळी वर्गवारी नसल्याने डीजेमुळे झालेल्या मृत्यूंची अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध नाही..गतवर्षी (२०२५) सोलापूरमध्ये मिरवणुकीत डीजेच्या तालावर नाचताना एका २५ वर्षीय तरुणाला अस्वस्थ वाटू लागले. हृदयविकाराच्या झटक्याने त्याचा जागीच मृत्यू झाला. दोन महिन्यांपूर्वी उत्तर प्रदेशात डीजेच्या कंपनांमुळे ६० वर्षीय महिलेच्या छातीत दुखून आले आणि ती कोसळली..पुण्यात दहीहंडीच्या कार्यक्रमावेळी DJ अंगावर कोसळला, ४५ वर्षीय महिलेचा मृत्यू.सांगली आणि हिंजवड येथे विसर्जन मिरवणुकीदरम्यान डीजेच्या तीव्र आवाजामुळे तरुणांचा मृत्यू झाला. भोपाळमध्ये २०२४ साली १३ वर्षांच्या मुलाचा, ओडिशात २०२४ मध्ये ५० वर्षीय व्यक्तीचा, तर हिंगोलीत अलीकडेच दोन डीजे चालकांमधील जीवघेण्या स्पर्धेमुळे १९ वर्षीय भाविकाचा अपघाती मृत्यू झाला..डीजेचा आवाज आरोग्यासाठी घातक ठरतो. जेव्हा डीजेचा आवाज १२० डेसिबलपेक्षा जास्त जातो, तेव्हा त्याचे थेट परिणाम मानवी शरीरावर होतात. अतिआवाजामुळे रक्तदाब वाढतो. हृदयाचे ठोके अनियमित होतात. अचानक ॲड्रेनालाईन संप्रेरक वाढते.यामुळे रक्तदाब वाढून कार्डियाक अरेस्टचा धोका निर्माण होतो. - डॉ. अनुप पुसाटे, हृदयरोगतज्ज्ञ, नागपूर.Vidyanand Bapat : पुण्यात दहीहंडी उत्सवात विद्यानंद बापट यांचा AI व्हिडिओ, मिस्टर बिन यांचा देखील फोटो लावला."आपण ७० डेसिबल या मर्यादेपर्यंत आवाज कान सहन करू शकतो. ८० ते १०० डेसिबलचा आवाज सतत कानावर पडत राहिल्यास ऐकण्याची क्षमता कमी होते. डीजेचा आवाज ९० ते १०० डेसिबल असतो. १०० ते १२० डेसिबलदरम्यानच्या आवाजामुळे कानाचा पडदा फाटू शकतो, चक्कर येऊ शकते." - डॉ. प्रशांत निखाडे, कान- नाक- घसारोगतज्ज्ञ, नागपूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.